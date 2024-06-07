Закрутки из клубники могут быть самые разнообразные, сообщает Вкусно 24. Это варенье, джемы, компоты и даже наливки. Для того, чтобы они имели совершенный вкус, следует иметь под рукой проверенные рецепты.

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Клубничное варенье с бананом

Время : 55 минут

: 55 минут Порции: 4 – 5

Невероятный вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники

– 2 – 3 банана

– 400 грамм сахара.

Приготовление:

Клубнику почистите, помойте, разрежьте пополам, выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на час. Банан очистите от кожуры, нарежьте кольцами. Выложите в кастрюлю, варите 20 минут на среднем огне, доведите до кипения. Снимите пену, перемешайте, добавьте банан, еще раз доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 30 минут. В стерилизованные банки распределите варенье, закройте, оставьте для остывания.

Классический клубничный джем из клубники

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 2

Так аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 800 грамм сахара.

Приготовление:

Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах. Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером. Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками. Храним клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.

Компот из клубники

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 2

Замечательный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 500 грамм клубники;

– 3 стакана воды;

– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Помойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды. Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки. Равномерно распределите клубнику по банкам. Вскипятите воду с сахаром и залейте кипятком клубнику. Сразу закройте банки. Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут. Снимите с огня и оставьте в воде до остывания, затем переверните вверх дном на несколько часов.

Совет

Количество сахара можно увеличить или уменьшить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.

Сухое варенье из клубники

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 4

Вкус лета на целый год / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 килограмм сахара;

– пол-литра воды;

– 1 стакан сахарной пудры.

Приготовление:

Ягоды промойте и почистите от хвостиков. Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения. Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться. Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивают до полного стекания сиропа. Можно слегка подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах. Клубнику обваляйте в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде.

Наливка из клубники

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

У этого напитка такой нежный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 2 килограмма клубники;

– 400 грамм сахара;

– 200 грамм лимонов;

– 1 литр водки.

Приготовление:

Почистите клубнику от плодоножек и поместите ее в банку. Добавьте измельченные лимоны. Всыпьте сахар и спирт. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Закрытую банку поставьте на 6 недель в прохладное место. По истечении этого времени следует процедить наливку через марлю и разлить в декоративные бутылки.

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