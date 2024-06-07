Закрутки из клубники могут быть самые разнообразные, сообщает Вкусно 24. Это варенье, джемы, компоты и даже наливки. Для того, чтобы они имели совершенный вкус, следует иметь под рукой проверенные рецепты.

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Клубничное варенье с бананом

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 5

Варенье из клубники и банана

Невероятный вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Клубнику почистите, помойте, разрежьте пополам, выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на час.
  2. Банан очистите от кожуры, нарежьте кольцами.
  3. Выложите в кастрюлю, варите 20 минут на среднем огне, доведите до кипения.
  4. Снимите пену, перемешайте, добавьте банан, еще раз доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 30 минут.
  5. В стерилизованные банки распределите варенье, закройте, оставьте для остывания.

Классический клубничный джем из клубники

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Так аппетитно / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах.
  2. Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером.
  3. Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками.
  4. Храним клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.

Компот из клубники

  • Время: 60 минут
  • Порций: 2

Компот из клубникиЗамечательный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Помойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.
  2. Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
  3. Равномерно распределите клубнику по банкам.
  4. Вскипятите воду с сахаром и залейте кипятком клубнику.
  5. Сразу закройте банки.
  6. Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут.
  7. Снимите с огня и оставьте в воде до остывания, затем переверните вверх дном на несколько часов.

Сухое варенье из клубники

  • Время: 4 часа
  • Порций: 4

Сухое варенье из клубникиВкус лета на целый год / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Ягоды промойте и почистите от хвостиков.
  2. Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения.
  3. Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться.
  4. Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивают до полного стекания сиропа.
  5. Можно слегка подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах.
  6. Клубнику обваляйте в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде.

Наливка из клубники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Наливка из клубникиУ этого напитка такой нежный вкус / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Почистите клубнику от плодоножек и поместите ее в банку.
  2. Добавьте измельченные лимоны.
  3. Всыпьте сахар и спирт.
  4. Перемешивайте, пока сахар не растворится.
  5. Закрытую банку поставьте на 6 недель в прохладное место.
  6. По истечении этого времени следует процедить наливку через марлю и разлить в декоративные бутылки.