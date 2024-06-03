Клубника в сиропе проста в приготовлении, а также является отличным дополнением к десертам. Сделайте достаточно запаса, потому что захочется еще и еще!

К теме Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой

Клубника в сиропе на зиму в сиропе на зиму

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Клубнику промойте, удалите плодоножки и разложите по банкам.
  2. Вскипятите воду и растворите в ней сахар.
  3. Клубнику следует залить горячим сиропом и сразу закрыть ошпаренными крышками.
  4. Пастеризуйте 10 минут.
  5. Достаньте банки, переверните вверх дном и дайте остыть.