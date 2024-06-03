Клубника в сиропе проста в приготовлении, а также является отличным дополнением к десертам. Сделайте достаточно запаса, потому что захочется еще и еще!
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Клубника в сиропе на зиму в сиропе на зиму
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Клубнику промойте, удалите плодоножки и разложите по банкам.
- Вскипятите воду и растворите в ней сахар.
- Клубнику следует залить горячим сиропом и сразу закрыть ошпаренными крышками.
- Пастеризуйте 10 минут.
- Достаньте банки, переверните вверх дном и дайте остыть.