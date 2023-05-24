Храним на зиму: ревень к мясу – подборка закруток на скорую руку

Соусы из ревеня очень вкусны к сочному жареному мясу. Эти пикантные приложения можно смаковать сразу, а можно запастись ими на зиму.

Заготовки из ревеня можно делать разными способами. Это может быть густой вкусный соус или простокваша. Как приготовить соусы из ревеня, которые понравятся всем – давайте узнавать.

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Кислый ревень отлично подчеркивает вкус мясных блюд. Он хорошо сочетается с говядиной и птицей, с жареным и жареным мясом. Его можно подавать к повседневному жаркому или к изысканному ужину. Предлагаем три проверенных рецепта соусов к мясу с ревенем: традиционный – с имбирем и лимоном, кисло-сладкий с медом и бальзамическим уксусом и особый соус для печени – с коричневым сахаром и имбирем.

Традиционный соус из ревеня для мяса

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Соус на зиму с ревенем / Фото pexels

Ингредиенты :

– 1 килограмм ревеня;

– 1 килограмм сахара;

– 3 столовые ложки тертого имбиря;

– цедра из 1 лимона.

Приготовление:

Очистите ревень и нарежьте кубиками.

Цедру из лимона натрите на терке.

Добавьте ревень к цедре из лимона, сахару и имбирю и все тщательно перемешайте.

Оставьте в холодильнике примерно на 8 – 10 часов.

Проварите соус на медленном огне, пока масса не убавится в объеме вдвое.

Разлейте в стерилизованные банки и хорошо закрутите.

Соус из ревеня с медом и бальзамическим уксусом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Пикантный соус / Рецепты простых блюд

Ингредиенты :

– 200 грамм ревеня;

– 2 столовые ложки жидкого меда;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса.

Приготовление:

Очистите ревень, промойте и измельчите на случайные куски.

Положить в кастрюлю и добавить мед, чайную ложку оливкового масла и столовую ложку бальзамического уксуса.

Варите 10 минут, пока ревень не распадется.

Добавьте небольшую щепотку соли.

Соус процедите через сито и варите на медленном огне 5 минут.

Выложите в простерилизованные банки и закупорьте.

Храните в холодильнике или в другом прохладном месте.

Простой соус из ревеня к печени

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты :

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– примерно 150 – 180 граммов ревеня;

– 2 чайные ложки коричневого сахара;

– щепотка молотого имбиря;

– свежемолотый перец по вкусу;

– 1/3 стакана воды.

Приготовление:

Вымойте ревень и нарежьте его на кусочки примерно 1 сантиметр.

Сливочное масло растопите в сотейнике.

Выложите ревень на масло, добавьте сахар и немного воды.

Варите пока ревень не распадется. Приправьте по вкусу имбирем и перцем.

Подавайте к печени в горячем виде или закрутите в банки на зиму.