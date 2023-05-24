Храним на зиму: ревень к мясу – подборка закруток на скорую руку

24 мая 2023, 06:30
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Источник:

Beszamel

Соусы из ревеня очень вкусны к сочному жареному мясу. Эти пикантные приложения можно смаковать сразу, а можно запастись ими на зиму.

Заготовки из ревеня можно делать разными способами. Это может быть густой вкусный соус или простокваша. Как приготовить соусы из ревеня, которые понравятся всем – давайте узнавать.

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Кислый ревень отлично подчеркивает вкус мясных блюд. Он хорошо сочетается с говядиной и птицей, с жареным и жареным мясом. Его можно подавать к повседневному жаркому или к изысканному ужину. Предлагаем три проверенных рецепта соусов к мясу с ревенем: традиционный – с имбирем и лимоном, кисло-сладкий с медом и бальзамическим уксусом и особый соус для печени – с коричневым сахаром и имбирем.

Традиционный соус из ревеня для мяса

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Соус на зиму с ревенем / Фото pexels

Приготовление:

  • Очистите ревень и нарежьте кубиками.
  • Цедру из лимона натрите на терке.
  • Добавьте ревень к цедре из лимона, сахару и имбирю и все тщательно перемешайте.
  • Оставьте в холодильнике примерно на 8 – 10 часов.
  • Проварите соус на медленном огне, пока масса не убавится в объеме вдвое.
  • Разлейте в стерилизованные банки и хорошо закрутите.

Соус из ревеня с медом и бальзамическим уксусом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Пикантный соус / Рецепты простых блюд

Приготовление:

  • Очистите ревень, промойте и измельчите на случайные куски.
  • Положить в кастрюлю и добавить мед, чайную ложку оливкового масла и столовую ложку бальзамического уксуса.
  • Варите 10 минут, пока ревень не распадется.
  • Добавьте небольшую щепотку соли.
  • Соус процедите через сито и варите на медленном огне 5 минут.
  • Выложите в простерилизованные банки и закупорьте.
  • Храните в холодильнике или в другом прохладном месте.

Простой соус из ревеня к печени

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Вымойте ревень и нарежьте его на кусочки примерно 1 сантиметр.
  • Сливочное масло растопите в сотейнике.
  • Выложите ревень на масло, добавьте сахар и немного воды.
  • Варите пока ревень не распадется. Приправьте по вкусу имбирем и перцем.
  • Подавайте к печени в горячем виде или закрутите в банки на зиму.

Как хранить ревень


После того как ревень срезали с грядки или принесли домой с рынка, его нужно чем-нибудь обвязан. Мыть и резать можно только те стебли, которые вы планируете сразу использовать.

Положите ревень в холодильник в полиэтиленовом пакете или многоразовом тканевом пакете, и он хранится 1 – 2 недели в ящике для овощей.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська