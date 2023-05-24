Храним на зиму: ревень к мясу – подборка закруток на скорую руку
Источник:Beszamel
Соусы из ревеня очень вкусны к сочному жареному мясу. Эти пикантные приложения можно смаковать сразу, а можно запастись ими на зиму.
Заготовки из ревеня можно делать разными способами. Это может быть густой вкусный соус или простокваша. Как приготовить соусы из ревеня, которые понравятся всем – давайте узнавать.
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Кислый ревень отлично подчеркивает вкус мясных блюд. Он хорошо сочетается с говядиной и птицей, с жареным и жареным мясом. Его можно подавать к повседневному жаркому или к изысканному ужину. Предлагаем три проверенных рецепта соусов к мясу с ревенем: традиционный – с имбирем и лимоном, кисло-сладкий с медом и бальзамическим уксусом и особый соус для печени – с коричневым сахаром и имбирем.
Традиционный соус из ревеня для мяса
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите ревень и нарежьте кубиками.
- Цедру из лимона натрите на терке.
- Добавьте ревень к цедре из лимона, сахару и имбирю и все тщательно перемешайте.
- Оставьте в холодильнике примерно на 8 – 10 часов.
- Проварите соус на медленном огне, пока масса не убавится в объеме вдвое.
- Разлейте в стерилизованные банки и хорошо закрутите.
Соус из ревеня с медом и бальзамическим уксусом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите ревень, промойте и измельчите на случайные куски.
- Положить в кастрюлю и добавить мед, чайную ложку оливкового масла и столовую ложку бальзамического уксуса.
- Варите 10 минут, пока ревень не распадется.
- Добавьте небольшую щепотку соли.
- Соус процедите через сито и варите на медленном огне 5 минут.
- Выложите в простерилизованные банки и закупорьте.
- Храните в холодильнике или в другом прохладном месте.
Простой соус из ревеня к печени
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Вымойте ревень и нарежьте его на кусочки примерно 1 сантиметр.
- Сливочное масло растопите в сотейнике.
- Выложите ревень на масло, добавьте сахар и немного воды.
- Варите пока ревень не распадется. Приправьте по вкусу имбирем и перцем.
- Подавайте к печени в горячем виде или закрутите в банки на зиму.
Как хранить ревень
После того как ревень срезали с грядки или принесли домой с рынка, его нужно чем-нибудь обвязан. Мыть и резать можно только те стебли, которые вы планируете сразу использовать.
Положите ревень в холодильник в полиэтиленовом пакете или многоразовом тканевом пакете, и он хранится 1 – 2 недели в ящике для овощей.