Заготовки з ревеню можна робити різними способами. Це може бути густий смачний соус або кисле варення. Як приготувати соуси з ревеню, які сподобаються всім – нумо дізнаватись.

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Кислий ревінь відмінно підкреслює смак м'ясних страв. Він добре поєднується з яловичиною і птицею, з печеним і смаженим м'ясом. Його можна подавати до повсякденної печені або до вишуканої вечері. Пропонуємо три перевірені рецепти соусів до м’яса з ревенем: традиційний – з імбиром і лимоном, кисло-солодкий з медом і бальзамічним оцтом і особливий соус для печінки – з коричневим цукром та імбирем.

Традиційний соус з ревеню для м'яса

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Соус на зиму з ревеню / Фото pexels

Приготування:

  • Очистіть ревінь і наріжте його кубиками.
  • Цедру з лимона натріть на терці.
  • Додайте ревінь до цедри з лимона, цукор і імбир і все ретельно перемішайте.
  • Залиште в холодильнику приблизно на 8 – 10 годин.
  • Проваріть соус на повільному вогні, поки маса не зменшиться в об’ємі вдвічі.
  • Розлийте в стерилізовані банки і добре закрутіть.

Соус з ревеню з медом і бальзамічним оцтом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Пікантний соус / Фото Рецепти простих страв

Приготування:

  • Очистіть ревінь, промийте і подрібніть на довільні шматки.
  • Покладіть у каструлю та додайте мед, чайну ложку оливкової олії та столову ложку бальзамічного оцту.
  • Варіть 10 хвилин, поки ревінь не розпадеться. Додайте невелику дрібку солі.
  • Соус процідіть через сито і варіть на повільному вогні 5 хвилин.
  • Викладіть у простерилізовані банки та закоркуйте.
  • Зберігайте у холодильнику чи іншому прохолодному місці.

Простий соус з ревеню до печінки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Вимийте ревінь і наріжте його на шматочки приблизно 1 сантиметр.
  • Вершкове масло розтопіть в сотейнику.
  • Викладіть ревінь на масло, додайте цукор і трохи води.
  • Варіть поки ревінь не розпадеться. Приправте імбиром та перцем до смаку.
  • Подавайте до печінки в гарячому вигляді або ж закрутіть у банки на зиму.

Як зберігати ревінь


Після того як ревінь зрізали з грядки чи принесли додому з ринку, його потрібно чимось обв'язаний. Мити та різати можна тільки ті стебла, які плануєте одразу використовувати.

Покладіть ревінь у холодильник у поліетиленовому пакеті або багаторазовому тканинному пакеті, і він зберігатиметься 1 – 2 тижні в ящику для овочів.