Заготовки з ревеню можна робити різними способами. Це може бути густий смачний соус або кисле варення. Як приготувати соуси з ревеню, які сподобаються всім – нумо дізнаватись.
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Кислий ревінь відмінно підкреслює смак м'ясних страв. Він добре поєднується з яловичиною і птицею, з печеним і смаженим м'ясом. Його можна подавати до повсякденної печені або до вишуканої вечері. Пропонуємо три перевірені рецепти соусів до м’яса з ревенем: традиційний – з імбиром і лимоном, кисло-солодкий з медом і бальзамічним оцтом і особливий соус для печінки – з коричневим цукром та імбирем.
Традиційний соус з ревеню для м'яса
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Соус на зиму з ревеню / Фото pexels
Приготування:
- Очистіть ревінь і наріжте його кубиками.
- Цедру з лимона натріть на терці.
- Додайте ревінь до цедри з лимона, цукор і імбир і все ретельно перемішайте.
- Залиште в холодильнику приблизно на 8 – 10 годин.
- Проваріть соус на повільному вогні, поки маса не зменшиться в об’ємі вдвічі.
- Розлийте в стерилізовані банки і добре закрутіть.
Соус з ревеню з медом і бальзамічним оцтом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Пікантний соус / Фото Рецепти простих страв
Приготування:
- Очистіть ревінь, промийте і подрібніть на довільні шматки.
- Покладіть у каструлю та додайте мед, чайну ложку оливкової олії та столову ложку бальзамічного оцту.
- Варіть 10 хвилин, поки ревінь не розпадеться. Додайте невелику дрібку солі.
- Соус процідіть через сито і варіть на повільному вогні 5 хвилин.
- Викладіть у простерилізовані банки та закоркуйте.
- Зберігайте у холодильнику чи іншому прохолодному місці.
Простий соус з ревеню до печінки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Вимийте ревінь і наріжте його на шматочки приблизно 1 сантиметр.
- Вершкове масло розтопіть в сотейнику.
- Викладіть ревінь на масло, додайте цукор і трохи води.
- Варіть поки ревінь не розпадеться. Приправте імбиром та перцем до смаку.
- Подавайте до печінки в гарячому вигляді або ж закрутіть у банки на зиму.
Як зберігати ревінь
Після того як ревінь зрізали з грядки чи принесли додому з ринку, його потрібно чимось обв'язаний. Мити та різати можна тільки ті стебла, які плануєте одразу використовувати.
Покладіть ревінь у холодильник у поліетиленовому пакеті або багаторазовому тканинному пакеті, і він зберігатиметься 1 – 2 тижні в ящику для овочів.