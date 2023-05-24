Заготовки з ревеню можна робити різними способами. Це може бути густий смачний соус або кисле варення. Як приготувати соуси з ревеню, які сподобаються всім – нумо дізнаватись.

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Кислий ревінь відмінно підкреслює смак м'ясних страв. Він добре поєднується з яловичиною і птицею, з печеним і смаженим м'ясом. Його можна подавати до повсякденної печені або до вишуканої вечері. Пропонуємо три перевірені рецепти соусів до м’яса з ревенем: традиційний – з імбиром і лимоном, кисло-солодкий з медом і бальзамічним оцтом і особливий соус для печінки – з коричневим цукром та імбирем.

Традиційний соус з ревеню для м'яса

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Соус на зиму з ревеню / Фото pexels

Інгредієнти:

– 1 кілограм ревеню;

– 1 кілограм цукру;

– 3 столові ложки тертого імбиру;

– цедра з 1 лимона.

Приготування:

Очистіть ревінь і наріжте його кубиками.

Цедру з лимона натріть на терці.

Додайте ревінь до цедри з лимона, цукор і імбир і все ретельно перемішайте.

Залиште в холодильнику приблизно на 8 – 10 годин.

Проваріть соус на повільному вогні, поки маса не зменшиться в об’ємі вдвічі.

Розлийте в стерилізовані банки і добре закрутіть.

Соус з ревеню з медом і бальзамічним оцтом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Пікантний соус / Фото Рецепти простих страв

Інгредієнти:

– 200 грамів ревеню;

– 2 столові ложки рідкого меду;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту.

Приготування:

Очистіть ревінь, промийте і подрібніть на довільні шматки.

Покладіть у каструлю та додайте мед, чайну ложку оливкової олії та столову ложку бальзамічного оцту.

Варіть 10 хвилин, поки ревінь не розпадеться. Додайте невелику дрібку солі.

Соус процідіть через сито і варіть на повільному вогні 5 хвилин.

Викладіть у простерилізовані банки та закоркуйте.

Зберігайте у холодильнику чи іншому прохолодному місці.

Простий соус з ревеню до печінки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки вершкового масла;

– приблизно 150 – 180 грамів ревеню;

– 2 чайні ложки коричневого цукру;

– дрібка меленого імбиру;

– свіжомелений перець до смаку;

– 1/3 склянки води.

Приготування:

Вимийте ревінь і наріжте його на шматочки приблизно 1 сантиметр.

Вершкове масло розтопіть в сотейнику.

Викладіть ревінь на масло, додайте цукор і трохи води.

Варіть поки ревінь не розпадеться. Приправте імбиром та перцем до смаку.

Подавайте до печінки в гарячому вигляді або ж закрутіть у банки на зиму.