С сахаром или без: как правильно закрывать яблочный сок на зиму

Яблочный сок – идеальная опция для зимних праздников и обычных семейных застолий. Чтобы точно насладиться любимым напитком, когда за окном будет снег, следует правильно его приготовить.

В заготовке яблочного сока на зиму нет ничего сложного. С этим можно справиться даже тем, кто имеет очень косвенное отношение к кулинарным уловкам.

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Часто можно встретить дискуссии о том, нужно ли добавлять сахар. Возможно, вкус яблочного сока можно усовершенствовать, но в этом простом рецепте обойдемся без этого ингредиента. Вам нужны только яблоки и лимонный сок.

Рецепт яблочного сока на зиму

Время: 30 минут

Порций: 4,5 литра сока

Ингредиенты:

– 5 килограмм больших яблок;

– 100 миллилитров лимонного сока.

Приготовление: