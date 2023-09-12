У заготівлі яблучного соку на зиму немає абсолютно нічого складного. З цим можна впоратися навіть тим, хто має дуже опосередкований стосунок до кулінарних хитрощів.

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Часто можна зустріти дискусії про те, чи потрібно додавати цукор. Можливо, смак яблучного соку й можна вдосконалити, але у цьому простому рецепті обійдемося без цього інгредієнта. Вам потрібні лише яблука та лимонний сік.

Рецепт яблучного соку на зиму

Час: 30 хвилин

Порцій: 4,5 літра соку

Приготування:

  • Видаляємо насіння з яблук.
  • Пропускаємо яблука через соковижималку.
  • Додаємо лимонний сік і добре перемішуємо.
  • Розливаємо сік по стерилізованих пляшках або банках, щільно закриваємо.
  • У каструлю наливаємо 2/3 води. Ставимо ємності у каструлю та пастеризуємо 15 хвилин.
  • Виймаємо ємності з соком та перевертаємо догори ногами до охолодження.
  • Зберігаємо у прохолодному та темному місці.