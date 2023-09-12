В заготовке яблочного сока на зиму нет ничего сложного. С этим можно справиться даже тем, кто имеет очень косвенное отношение к кулинарным уловкам.
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Часто можно встретить дискуссии о том, нужно ли добавлять сахар. Возможно, вкус яблочного сока можно усовершенствовать, но в этом простом рецепте обойдемся без этого ингредиента. Вам нужны только яблоки и лимонный сок.
Рецепт яблочного сока на зиму
Время: 30 минут
Порций: 4,5 литра сока
Приготовление:
- Удаляем семена из яблок.
- Пропускаем яблоки через соковыжималку.
- Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем.
- Разливаем сок по стерилизованным бутылкам или банкам, плотно закрываем.
- В кастрюлю наливаем 2/3 воды. Ставим емкости в кастрюлю и пастеризуем 15 минут.
- Вынимаем емкости с соком и переворачиваем ногами вверх до охлаждения.
- Сохраняем в прохладном и темном месте.