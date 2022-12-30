Закуска из шпротов может быть оригинальной, праздничной и яркой. Это именно такой рецепт к новогоднему столу 2023 года. Все, что вам нужно несколько доступных ингредиентов и немного магии.

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Основным секретом этих бутербродов является тостовый хлеб, точнее способ его приготовления и подача. Попробуйте и вы не пожалеете.

Рецепт закуски из шпротов

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– шпроты;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– укроп;

– маринованный огурец.

Приготовление:

Тостовой хлеб раскатываем, отрезаем бортики, разрезаем на треугольники. Заворачиваем конвертиком и закрепляем зубочисткой.

Ставим в разогретую духовку 160 градусов на 10 минут.

Твердый сыр натираем на мелкой терке, добавляем выжатый чеснок, майонез. и перемешиваем. Наполняем конвертики.

Сверху ставим шпроты, ломтик маринованного огурчика и укроп.

Приятного тебе аппетита!