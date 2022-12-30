Закуска зі шпротів може бути оригінальною, святковою та яскравою. Це саме такий рецепт до новорічного столу 2023. Все, що вам потрібно кілька доступних інгредієнтів та трішки магії.

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Основним секретом цих канапок є тостовий хліб, точніше спосіб його приготування та подача. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Рецепт закуски зі шпротів

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– тостовий хліб;

– шпроти;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– кріп;

– маринований огірок.

Приготування:

Тостовий хліб розкочуємо, відрізаємо бортики, розрізаємо на трикутники. Завертаємо конвертиком і закріплюємо зубочисткою.

Ставимо в розігріту духовку 160 градусів на 10 хвилин.

Твердий сир натираємо на дрібній тертці, додаємо вичавлений часник, майонез. і перемішуємо. Наповнюємо конвертики.

Зверху ставимо шпроти, скибку маринованого огірочка і кріп.

Смачного!