Закуска к праздничному столу из шпротов

30 декабря 2022, 08:27
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Источник:

инстаграмм Тани Шеремет

Одним из самых популярных продуктов на Новый год есть шпроты. Чтобы вы могли быстро и оригинально приготовить из них закуску, мы подобрали интересный рецепт.

Закуска из шпротов может быть оригинальной, праздничной и яркой. Это именно такой рецепт к новогоднему столу 2023 года. Все, что вам нужно несколько доступных ингредиентов и немного магии.

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Основным секретом этих бутербродов является тостовый хлеб, точнее способ его приготовления и подача. Попробуйте и вы не пожалеете.

Рецепт закуски из шпротов

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– шпроты;
– 150 граммов твердого сыра;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– укроп;
– маринованный огурец.

Приготовление:

  • Тостовой хлеб раскатываем, отрезаем бортики, разрезаем на треугольники. Заворачиваем конвертиком и закрепляем зубочисткой.
  • Ставим в разогретую духовку 160 градусов на 10 минут.
  • Твердый сыр натираем на мелкой терке, добавляем выжатый чеснок, майонез. и перемешиваем. Наполняем конвертики.
  • Сверху ставим шпроты, ломтик маринованного огурчика и укроп.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак