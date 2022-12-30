Закуска к праздничному столу из шпротов
30 декабря 2022, 08:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Тани Шеремет
Одним из самых популярных продуктов на Новый год есть шпроты. Чтобы вы могли быстро и оригинально приготовить из них закуску, мы подобрали интересный рецепт.
Закуска из шпротов может быть оригинальной, праздничной и яркой. Это именно такой рецепт к новогоднему столу 2023 года. Все, что вам нужно несколько доступных ингредиентов и немного магии.
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Основным секретом этих бутербродов является тостовый хлеб, точнее способ его приготовления и подача. Попробуйте и вы не пожалеете.
Рецепт закуски из шпротов
- Время: 20 минут
- Порции: 6
– тостовый хлеб;
– шпроты;
– 150 граммов твердого сыра;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– укроп;
– маринованный огурец.
Приготовление:
- Тостовой хлеб раскатываем, отрезаем бортики, разрезаем на треугольники. Заворачиваем конвертиком и закрепляем зубочисткой.
- Ставим в разогретую духовку 160 градусов на 10 минут.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке, добавляем выжатый чеснок, майонез. и перемешиваем. Наполняем конвертики.
- Сверху ставим шпроты, ломтик маринованного огурчика и укроп.
Приятного тебе аппетита!