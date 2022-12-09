Закуска "мандаринки" удивит без преувеличения каждого за праздничным столом. Она яркая, сытная, хоть и обманчивая извне. Вы смотрите и видите мандарины, а на самом деле это нежная курочка с творогом, чесноком в оболочке из отварной моркови.

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Добавьте к ней настоящие веточки мандарин, или замените листочками мяты или розмарина и подавайте к столу.

Рецепт закуски "мандаринки" к Новогоднему столу

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 штук

Приготовление:

  • Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀
  • Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
  • В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
  • Формируем шесть одинаковых шариков.
  • На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.
  • В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.
  • Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.

Приятного тебе аппетита!