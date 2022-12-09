Закуска "мандаринки" удивит без преувеличения каждого за праздничным столом. Она яркая, сытная, хоть и обманчивая извне. Вы смотрите и видите мандарины, а на самом деле это нежная курочка с творогом, чесноком в оболочке из отварной моркови.

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Добавьте к ней настоящие веточки мандарин, или замените листочками мяты или розмарина и подавайте к столу.

Рецепт закуски "мандаринки" к Новогоднему столу

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– 150 граммов куриного филе

– 3 средние моркови

– 2 куриных яйца

– 100 граммов твердого сыра

– 50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀

– 1 – 2 зубчика чеснока

– соль;

– черный молотый перец.⠀

Приготовление:

Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀

Совет! Чтобы не варить морковь несколько часов: очищаем ее, завязываем в пакет и отправляем в микроволновку при максимальной мощности на 5 минут, переворачиваем и отправляем еще на 5 минут. Охлаждаем и морковь готова.

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.

В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.

Формируем шесть одинаковых шариков.

На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.

В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.

Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.

Приятного тебе аппетита!