Закуска "мандаринки" здивує, без перебільшення, кожного за святковим столом. Вона яскрава, ситна, хоч і оманлива ззовні. Ви дивитеся і бачите мандарини, а насправді це ніжна курочка з сиром, часником у оболонці з відварної моркви.
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Додайте до неї справжні гілочки мандарин, або замініть на листочки м'яти чи розмарину і подавайте до столу.
Рецепт закуски "мандаринки" до Новорічного столу
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 штук
Приготування:
- Куряче філе та яйця відварюємо до готовності. ⠀
- Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці.
- У глибокій мисці поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез або сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.
- Формуємо шість однакових кульок.
- На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець.
- У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо.
- Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою, гвоздикою, або чорним перцем.
Смачного!