Оригинальная закуска "мандаринки" к праздничному столу

9 декабря 2022, 13:27
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Источник:

инстаграмм Валерия Велигура

До Нового года остается все меньше времени, а это значит, что пора выбирать праздничные закуски.

Закуска "мандаринки" удивит без преувеличения каждого за праздничным столом. Она яркая, сытная, хоть и обманчивая извне. Вы смотрите и видите мандарины, а на самом деле это нежная курочка с творогом, чесноком в оболочке из отварной моркови.

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Добавьте к ней настоящие веточки мандарин, или замените листочками мяты или розмарина и подавайте к столу.

Рецепт закуски "мандаринки" к Новогоднему столу

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 штук
Ингредиенты:
– 150 граммов куриного филе
– 3 средние моркови
– 2 куриных яйца
– 100 граммов твердого сыра
– 50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀
– 1 – 2 зубчика чеснока
– соль;
– черный молотый перец.⠀

Приготовление:

  • Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀
Совет! Чтобы не варить морковь несколько часов: очищаем ее, завязываем в пакет и отправляем в микроволновку при максимальной мощности на 5 минут, переворачиваем и отправляем еще на 5 минут. Охлаждаем и морковь готова.
  • Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
  • В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
  • Формируем шесть одинаковых шариков.
  • На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.
  • В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.
  • Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак