Оригинальная закуска "мандаринки" к праздничному столу
9 декабря 2022, 13:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
До Нового года остается все меньше времени, а это значит, что пора выбирать праздничные закуски.
Закуска "мандаринки" удивит без преувеличения каждого за праздничным столом. Она яркая, сытная, хоть и обманчивая извне. Вы смотрите и видите мандарины, а на самом деле это нежная курочка с творогом, чесноком в оболочке из отварной моркови.
Читайте также Мясо голеней по-грузински: готовим сочное чахохбили с томатами
Добавьте к ней настоящие веточки мандарин, или замените листочками мяты или розмарина и подавайте к столу.
Рецепт закуски "мандаринки" к Новогоднему столу
- Время: 45 минут
- Порции: 6 штук
– 150 граммов куриного филе
– 3 средние моркови
– 2 куриных яйца
– 100 граммов твердого сыра
– 50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀
– 1 – 2 зубчика чеснока
– соль;
– черный молотый перец.⠀
Приготовление:
- Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀
- Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
- В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
- Формируем шесть одинаковых шариков.
- На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.
- В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.
- Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.
Приятного тебе аппетита!