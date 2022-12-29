Закуска "Елка" станет настоящим украшением новогоднего стола. Ее легко приготовить дома, можно даже привлечь в помощь детей.

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Сырную массу можно брать с любым вкусом: с зеленью, грибами, красной рыбой или классической. Ни одна из них не испортит общий вкус, а только дополнит его.

Рецепт закуски "Елка"

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– сливочный сыр с зеленью;

– укроп;

– гранат или кукуруза;

– миндальная стружка;

– звездочка из перца;

– крекеры.

Приготовление:

Сливочный крем-сыр с зеленью или любым другим вкусом выложите на слой пищевой пленки. Сформируйте елку и заверните. Отправьте в холодильник на 10-15 минут для стабилизации.

Мелко нарежьте свежую зелень укропа, отделите зернышки от граната или используйте консервированную кукурузу.

Из сладкого болгарского перца вырежьте звездочку. Крекер достаньте из пачки.

Снимите пленку с творожного основания, обваляйте в укропе. Выложите ее на тарелку и украсьте зернышками гранату или кукурузы. Задекорируйте миндальными хлопьями, повесьте звездочку.

Вокруг елки уложите крекер и подавайте закуску к столу.

Пусть вкушает!