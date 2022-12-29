Закуска "Ялинка" стане справжньою окрасою новорічного столу. Її легко приготувати вдома, можна навіть залучити на допомогу діток.
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Сирну масу можна брати з будь-яким смаком: із зеленню, грибами, червоною рибою або класичну. Жодна з них не зіпсує загального смаку, а тільки доповнить його.
Рецепт закуски "Ялинка"
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Вершковий крем-сир із зеленню, або будь-яким іншим смаком викладіть на шар харчової плівки. Сформуйте ялинку та загорніть. Відправте в холодильник на 10 – 15 хвилин для стабілізації.
- Дрібно наріжте свіжу зелень кропу, відділіть зернятка від граната, або використайте консервовану кукурудзу.
- З солодкого болгарського перцю виріжте зірочку. Крекер дістаньте з пачки.
- Зніміть плівку з сирної основи, обваляйте у кропі. Викладіть її на тарілку та прикрасьте зернятами гранату або кукурудзи. Задекоруйте мигдалевими пластівцями, почепіть зірочку.
- Навколо ялинки викладіть крекер та подавайте закуску до столу.
Нехай смакує!