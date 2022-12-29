Закуска "Ялинка" стане справжньою окрасою новорічного столу. Її легко приготувати вдома, можна навіть залучити на допомогу діток.

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Сирну масу можна брати з будь-яким смаком: із зеленню, грибами, червоною рибою або класичну. Жодна з них не зіпсує загального смаку, а тільки доповнить його.

Рецепт закуски "Ялинка"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– вершковий сир із зеленню;

– кріп;

– гранат або кукурудза;

– мигдальна стружка;

– зірочка з перцю;

– крекери.

Приготування:

Вершковий крем-сир із зеленню, або будь-яким іншим смаком викладіть на шар харчової плівки. Сформуйте ялинку та загорніть. Відправте в холодильник на 10 – 15 хвилин для стабілізації.

Дрібно наріжте свіжу зелень кропу, відділіть зернятка від граната, або використайте консервовану кукурудзу.

З солодкого болгарського перцю виріжте зірочку. Крекер дістаньте з пачки.

Зніміть плівку з сирної основи, обваляйте у кропі. Викладіть її на тарілку та прикрасьте зернятами гранату або кукурудзи. Задекоруйте мигдалевими пластівцями, почепіть зірочку.

Навколо ялинки викладіть крекер та подавайте закуску до столу.

Нехай смакує!