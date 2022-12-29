Сырная закуска на Новый год: готовим елку с крекером

29 декабря 2022, 13:38
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Источник:

инстаграммы chudnova food

Ищете оригинальную и вкусную закуску, чтобы она была не банальной к праздничному столу? У нас есть один интересный вариант с сыром и зеленью.

Закуска "Елка" станет настоящим украшением новогоднего стола. Ее легко приготовить дома, можно даже привлечь в помощь детей.

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Сырную массу можно брать с любым вкусом: с зеленью, грибами, красной рыбой или классической. Ни одна из них не испортит общий вкус, а только дополнит его.

Рецепт закуски "Елка"

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– сливочный сыр с зеленью;
– укроп;
– гранат или кукуруза;
– миндальная стружка;
– звездочка из перца;
– крекеры.

Приготовление:

  • Сливочный крем-сыр с зеленью или любым другим вкусом выложите на слой пищевой пленки. Сформируйте елку и заверните. Отправьте в холодильник на 10-15 минут для стабилизации.
  • Мелко нарежьте свежую зелень укропа, отделите зернышки от граната или используйте консервированную кукурузу.
  • Из сладкого болгарского перца вырежьте звездочку. Крекер достаньте из пачки.

  • Снимите пленку с творожного основания, обваляйте в укропе. Выложите ее на тарелку и украсьте зернышками гранату или кукурузы. Задекорируйте миндальными хлопьями, повесьте звездочку.
  • Вокруг елки уложите крекер и подавайте закуску к столу.

Пусть вкушает!

 

Автор: Богданна Рибак