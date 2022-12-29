Сырная закуска на Новый год: готовим елку с крекером
29 декабря 2022, 13:38Читати новину українською
Источник:инстаграммы chudnova food
Ищете оригинальную и вкусную закуску, чтобы она была не банальной к праздничному столу? У нас есть один интересный вариант с сыром и зеленью.
Закуска "Елка" станет настоящим украшением новогоднего стола. Ее легко приготовить дома, можно даже привлечь в помощь детей.
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Сырную массу можно брать с любым вкусом: с зеленью, грибами, красной рыбой или классической. Ни одна из них не испортит общий вкус, а только дополнит его.
Рецепт закуски "Елка"
- Время: 20 минут
- Порции: 1
– сливочный сыр с зеленью;
– укроп;
– гранат или кукуруза;
– миндальная стружка;
– звездочка из перца;
– крекеры.
Приготовление:
- Сливочный крем-сыр с зеленью или любым другим вкусом выложите на слой пищевой пленки. Сформируйте елку и заверните. Отправьте в холодильник на 10-15 минут для стабилизации.
- Мелко нарежьте свежую зелень укропа, отделите зернышки от граната или используйте консервированную кукурузу.
- Из сладкого болгарского перца вырежьте звездочку. Крекер достаньте из пачки.
- Снимите пленку с творожного основания, обваляйте в укропе. Выложите ее на тарелку и украсьте зернышками гранату или кукурузы. Задекорируйте миндальными хлопьями, повесьте звездочку.
- Вокруг елки уложите крекер и подавайте закуску к столу.
Пусть вкушает!