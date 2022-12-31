Яркая съедобная елка сразу привлечет внимание ваших гостей, ведь она выглядит крайне оригинально. Кроме того, всех поразит вкус блюда, ведь сочетание блинов, ветчины и сливочного сыра всегда производит только самые лучшие впечатления.
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Зеленые роллы на Новый год: рецепт
Время: 1 час
Порций: 6
Быстрая, легкая и вкусная закуска / Фото joy-pup
Ингредиенты:
- 1 красный и 1 желтый болгарский перец;
- 200 грамм сливочного сыра;
- 250 грамм ветчины;
- 2 яйца;
- 0,5 литра молока;
- 1,5 стакана муки;
- пучок шпината;
- соль по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление:
- Замешиваем тесто на блины и добавляем в него измельченный шпинат.
- Обжариваем блины на сковороде, даем им немного остыть.
- Готовим начинку: мелко нарезаем ветчину и перец, солим и перемешиваем со сливочным сыром.
- Заворачиваем начинку в блины и нарезаем их как роллы. Кладем роллы в холодильник на 25 минут.
- Выкладываем из них елку и подаем на стол.