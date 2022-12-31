Яркая съедобная елка сразу привлечет внимание ваших гостей, ведь она выглядит крайне оригинально. Кроме того, всех поразит вкус блюда, ведь сочетание блинов, ветчины и сливочного сыра всегда производит только самые лучшие впечатления.

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Зеленые роллы на Новый год: рецепт

Время: 1 час

Порций: 6

Быстрая, легкая и вкусная закуска / Фото joy-pup

Ингредиенты:

1 красный и 1 желтый болгарский перец;

200 грамм сливочного сыра;

250 грамм ветчины;

2 яйца;

0,5 литра молока;

1,5 стакана муки;

пучок шпината;

соль по вкусу;

растительное масло.

Приготовление: