Праздничная закуска: зеленые роллы, которые быстро исчезнут со стола

31 декабря 2022, 13:47
Читати новину українською

Источник:

joy-pup

Вкусные закуски – это начало яркого празднования, поэтому они должны быть очень вкусными. Удачной опцией могут быть зеленые роллы, которые можно выложить в форме елки.

Яркая съедобная елка сразу привлечет внимание ваших гостей, ведь она выглядит крайне оригинально. Кроме того, всех поразит вкус блюда, ведь сочетание блинов, ветчины и сливочного сыра всегда производит только самые лучшие впечатления.

Не пропустите Döner Mаркет открывает заведение в новом формате: чем порадуют любителей вкусной шаурмы

Зеленые роллы на Новый год: рецепт

Время: 1 час

Порций: 6

Быстрая, легкая и вкусная закуска / Фото joy-pup

Ингредиенты:

  • 1 красный и 1 желтый болгарский перец;
  • 200 грамм сливочного сыра;
  • 250 грамм ветчины;
  • 2 яйца;
  • 0,5 литра молока;
  • 1,5 стакана муки;
  • пучок шпината;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Замешиваем тесто на блины и добавляем в него измельченный шпинат.
  2. Обжариваем блины на сковороде, даем им немного остыть.
  3. Готовим начинку: мелко нарезаем ветчину и перец, солим и перемешиваем со сливочным сыром.
  4. Заворачиваем начинку в блины и нарезаем их как роллы. Кладем роллы в холодильник на 25 минут.
  5. Выкладываем из них елку и подаем на стол.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська