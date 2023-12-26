Как Шуба, но гораздо лучше: рецепт вкуснейшей новогодней закуски с селедкой
26 декабря 2023, 21:49Читати новину українською
Источник:ka_trusik
Если вы любите Шубу, но хотите ее разнообразить, попробуйте сделать подобную закуску. Она будет даже вкуснее.
Закуска с картофелем и селедкой точно способна украсить ваш праздничный стол. Она понравится многим.
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Рецепт закуски с сельдью и картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 1 селедка;
– 1 красная луковица;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– 2 свеклы;
– 1 столовая ложка майонеза.
Для маринада лука:
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– соль, перец, сахар по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте хорошо вымытый картофель кружочками шириной примерно 1 сантиметр. Приправьте солью, специями и растительным маслом. Выложите на пергамент выпекаться примерно на 45 минут при 180 градусах. Однако считайте, что время зависит от сорта, толщины и размера картофеля.
- Тем временем почищенный лук нарежьте колечками. Добавьте уксус, соль, перец и растительное масло. Оставьте мариноваться.
- Отварную и очищенную свеклу натрите на терке и заправьте майонезом.
- Когда картофель приготовится, положите на каждый кружочек свеклу, а сверху – кусочек сельди, лук и горчицу.