Закуска з картоплею та оселедцем точно здатна прикрасити ваш святковий стіл. Вона сподобається багатьом.
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Рецепт закуски з оселедцем і картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Наріжте добре помиту картоплю кружечками шириною приблизно 1 сантиметр. Приправте сіллю, спеціями та олією. Викладіть на пергамент випікатися приблизно на 45 хвилин при 180 градусах. Проте вважайте, що час залежить від сорту, товщини та розміру картоплі.
- Тим часом почищену цибулю наріжте кільцями. Додайте оцет, сіль, перець та олію. Залиште маринуватися.
- Відварений та очищений буряк натріть на терці та заправте майонезом.
- Коли картопля приготується покладіть на кожен кружечок буряк, а зверху – шматочок оселедця, цибулю та гірчицю.