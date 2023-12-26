Закуска з картоплею та оселедцем точно здатна прикрасити ваш святковий стіл. Вона сподобається багатьом.

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Рецепт закуски з оселедцем і картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 1 оселедець;

– 1 червона цибулина;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– 2 буряки;

– 1 столова ложка майонезу. Для маринаду цибулі:

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайна ложка оцету;

– сіль, перець, цукор до смаку.

Приготування:

Наріжте добре помиту картоплю кружечками шириною приблизно 1 сантиметр. Приправте сіллю, спеціями та олією. Викладіть на пергамент випікатися приблизно на 45 хвилин при 180 градусах. Проте вважайте, що час залежить від сорту, товщини та розміру картоплі. Тим часом почищену цибулю наріжте кільцями. Додайте оцет, сіль, перець та олію. Залиште маринуватися. Відварений та очищений буряк натріть на терці та заправте майонезом. Коли картопля приготується покладіть на кожен кружечок буряк, а зверху – шматочок оселедця, цибулю та гірчицю.

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