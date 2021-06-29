Сегодня 29 июня сборная Украины сойдется в футбольном поединке со Швецией на Евро 2020. Давайте поддержим нашу сборную вместе! А чтобы матч прошел не только ярко, но и вкусно, предлагаем вам приготовить легкие закуски на любой вкус.