Кроме привычных жареных колбасок, кабаносов и сыра "косичка" приготовьте легкие и питательные закуски под футбол по нашим рецептам. Они быстры в приготовлении и придутся по вкусу под любой напиток.

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Гуакамоле

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Мексиканское гуакамоле / Фото Магги

  1. Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
  2. Разомните авокадо вилкой или перебейте блендером до однородной массы.
  3. Острый перец чили мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо.
  4. Заправьте массу специями и перемешайте.
  5. Подавайте гуакамоле с чипсами из лаваша, тортильей или гренками. Приятного аппетита!

Чипсы из лаваша в духовке

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Чипсы из лаваша / Фото Повар

  1. Нарежьте лаваш небольшими кусочками: кубиками или треугольниками.
  2. Выложите лаваш в миску и смешайте со специями и оливковым маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились по лавашу.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Накройте противень пергаментом или фольгой, выложите лаваш и посыпьте солью.
  5. Подсушите лаваш в духовке в течение 10 минут.
  6. Готовые чипсы подавайте с различными намазками: гуакамоле, хумусом или сырным соусом. Приятного аппетита!

Хумус с овощами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Хумус с овощами / Фото Экокафе

  1. Переложите нут из банки в чашу блендера и измельчите его до однородной массы. При необходимости подливайте воду из нута в массу, чтобы смягчить консистенцию.
  2. Добавьте в хумус специи, тахину и оливковое масло и снова перебейте массу до однородного состояния.
  3. Подавайте готовую закуску с нарезанными овощами: стеблями сельдерея, морковью или помидорами. Приятного аппетита!

Хрустящие сырные палочки

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Сырные палочки / Фото Лига

  1. Нарежьте сыр брусочками.
  2. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  3. Запанируйте бруски сыра сначала в яйце, а затем в сухарях с солью.
  4. Обжарьте сыр в кляре в разогретом масле до золотистой корочки около 1 минуты.
  5. Подавайте сыр в кляре к столу горячим. Приятного аппетита!

Кольца кальмара в кляре

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Кольца кальмара / Фото Рецепты салатов

  1. Тщательно помойте и очистите от пленки кальмары. Нарежьте тубусы кальмаров кружочками.
  2. Смешайте муку с солью и обваляйте в ней нарезанные кольцами кальмары.
  3. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  4. Запанируйте кальмары в яйце, дальше в сухарях и обжарьте до золотистой корочки во фритюре около 1 минуты.
  5. Выложите готовую закуску на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!

Луковые кольца фри

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Луковые кольца / Фото Прекрасные рецепты

  1. Очистите лук от шелухи и нарежьте средними кружочками.
  2. Переложите нарезанный лук в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте его на 2 – 3 минуты.
  3. Отожмите лук от воды, разложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.
  4. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  5. Запанируйте луковые кольца в муке, дальше в яйце и сухарях.
  6. Обжарьте кольца до золотистой корочки.
  7. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!