Кроме привычных жареных колбасок, кабаносов и сыра "косичка" приготовьте легкие и питательные закуски под футбол по нашим рецептам. Они быстры в приготовлении и придутся по вкусу под любой напиток.
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Гуакамоле
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Мексиканское гуакамоле / Фото Магги
- Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
- Разомните авокадо вилкой или перебейте блендером до однородной массы.
- Острый перец чили мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо.
- Заправьте массу специями и перемешайте.
- Подавайте гуакамоле с чипсами из лаваша, тортильей или гренками. Приятного аппетита!
Чипсы из лаваша в духовке
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Чипсы из лаваша / Фото Повар
- Нарежьте лаваш небольшими кусочками: кубиками или треугольниками.
- Выложите лаваш в миску и смешайте со специями и оливковым маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились по лавашу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Накройте противень пергаментом или фольгой, выложите лаваш и посыпьте солью.
- Подсушите лаваш в духовке в течение 10 минут.
- Готовые чипсы подавайте с различными намазками: гуакамоле, хумусом или сырным соусом. Приятного аппетита!
Хумус с овощами
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Хумус с овощами / Фото Экокафе
- Переложите нут из банки в чашу блендера и измельчите его до однородной массы. При необходимости подливайте воду из нута в массу, чтобы смягчить консистенцию.
- Добавьте в хумус специи, тахину и оливковое масло и снова перебейте массу до однородного состояния.
- Подавайте готовую закуску с нарезанными овощами: стеблями сельдерея, морковью или помидорами. Приятного аппетита!
Хрустящие сырные палочки
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Сырные палочки / Фото Лига
- Нарежьте сыр брусочками.
- Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
- Запанируйте бруски сыра сначала в яйце, а затем в сухарях с солью.
- Обжарьте сыр в кляре в разогретом масле до золотистой корочки около 1 минуты.
- Подавайте сыр в кляре к столу горячим. Приятного аппетита!
Кольца кальмара в кляре
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Кольца кальмара / Фото Рецепты салатов
- Тщательно помойте и очистите от пленки кальмары. Нарежьте тубусы кальмаров кружочками.
- Смешайте муку с солью и обваляйте в ней нарезанные кольцами кальмары.
- Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
- Запанируйте кальмары в яйце, дальше в сухарях и обжарьте до золотистой корочки во фритюре около 1 минуты.
- Выложите готовую закуску на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!
Луковые кольца фри
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 5
Луковые кольца / Фото Прекрасные рецепты
- Очистите лук от шелухи и нарежьте средними кружочками.
- Переложите нарезанный лук в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте его на 2 – 3 минуты.
- Отожмите лук от воды, разложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
- Запанируйте луковые кольца в муке, дальше в яйце и сухарях.
- Обжарьте кольца до золотистой корочки.
- Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!