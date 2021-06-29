Сьогодні 29 червня збірна України зійдеться в футбольному поєдинку зі Швецію на Євро 2020. Нумо підтримаймо нашу збірну разом! А щоб матч пройшов не тільки яскраво, а ще й смачно, пропонуємо вам приготувати легкі закуски на будь-який смак.