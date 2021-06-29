Закуски к пиву на футбол: легкие рецепты на скорую руку за 15 минут

Сегодня 29 июня сборная Украины сойдется в футбольном поединке со Швецией на Евро 2020. Давайте поддержим нашу сборную вместе! А чтобы матч прошел не только ярко, но и вкусно, предлагаем вам приготовить легкие закуски на любой вкус.

Кроме привычных жареных колбасок, кабаносов и сыра "косичка" приготовьте легкие и питательные закуски под футбол по нашим рецептам. Они быстры в приготовлении и придутся по вкусу под любой напиток.

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Гуакамоле

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5



Мексиканское гуакамоле / Фото Магги

Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Разомните авокадо вилкой или перебейте блендером до однородной массы. Острый перец чили мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо. Заправьте массу специями и перемешайте. Подавайте гуакамоле с чипсами из лаваша, тортильей или гренками. Приятного аппетита!

Чипсы из лаваша в духовке

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5

– 4 авокадо;– перец чили на ваш вкус;– соль по вашему вкусу;– сушеная паприка.



Чипсы из лаваша / Фото Повар

Нарежьте лаваш небольшими кусочками: кубиками или треугольниками. Выложите лаваш в миску и смешайте со специями и оливковым маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились по лавашу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте противень пергаментом или фольгой, выложите лаваш и посыпьте солью. Подсушите лаваш в духовке в течение 10 минут. Готовые чипсы подавайте с различными намазками: гуакамоле, хумусом или сырным соусом. Приятного аппетита!

Хумус с овощами

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5

– 300 г лаваша;– соль по вашему вкусу;– оливковое масло,– специи на ваш вкус (кари, копченая паприка).



Хумус с овощами / Фото Экокафе

Переложите нут из банки в чашу блендера и измельчите его до однородной массы. При необходимости подливайте воду из нута в массу, чтобы смягчить консистенцию. Добавьте в хумус специи, тахину и оливковое масло и снова перебейте массу до однородного состояния. Подавайте готовую закуску с нарезанными овощами: стеблями сельдерея, морковью или помидорами. Приятного аппетита!

Хрустящие сырные палочки

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5

– 1 банка консервированного нута;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу;– 1 ст. л тахины;– 1 ст. л оливкового масла.



Сырные палочки / Фото Лига

Нарежьте сыр брусочками. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь. Запанируйте бруски сыра сначала в яйце, а затем в сухарях с солью. Обжарьте сыр в кляре в разогретом масле до золотистой корочки около 1 минуты. Подавайте сыр в кляре к столу горячим. Приятного аппетита!

Кольца кальмара в кляре

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5

– 400 г сыра моцарелла;– панировочные сухари;– яйцо;– соль по вашему вкусу;– растительное масло для фритюра.



Кольца кальмара / Фото Рецепты салатов

Тщательно помойте и очистите от пленки кальмары. Нарежьте тубусы кальмаров кружочками. Смешайте муку с солью и обваляйте в ней нарезанные кольцами кальмары. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь. Запанируйте кальмары в яйце, дальше в сухарях и обжарьте до золотистой корочки во фритюре около 1 минуты. Выложите готовую закуску на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!

Луковые кольца фри

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 5

– 6 тубусов кальмара;– панировочные сухари;– яйцо;– 3 ст. л муки;– соль по вашему вкусу;– растительное масло для фритюра.



Луковые кольца / Фото Прекрасные рецепты

Очистите лук от шелухи и нарежьте средними кружочками. Переложите нарезанный лук в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте его на 2 – 3 минуты. Отожмите лук от воды, разложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь. Запанируйте луковые кольца в муке, дальше в яйце и сухарях. Обжарьте кольца до золотистой корочки. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!

– 500 мл кипятка;– 3 – 4 луковицы;– яйцо;– панировочные сухари;– мука;– растительное масло для обжаривания;– соль по вашему вкусу.