Закуски к пиву на футбол: легкие рецепты на скорую руку за 15 минут

29 июня 2021 , 10:47
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Источник:

24 канал

Сегодня 29 июня сборная Украины сойдется в футбольном поединке со Швецией на Евро 2020. Давайте поддержим нашу сборную вместе! А чтобы матч прошел не только ярко, но и вкусно, предлагаем вам приготовить легкие закуски на любой вкус.

Кроме привычных жареных колбасок, кабаносов и сыра "косичка" приготовьте легкие и питательные закуски под футбол по нашим рецептам. Они быстры в приготовлении и придутся по вкусу под любой напиток.

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Гуакамоле

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Мексиканское гуакамоле / Фото Магги

Ингредиенты:
– 4 авокадо;
– перец чили на ваш вкус;
– соль по вашему вкусу;
– сушеная паприка.
  1. Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
  2. Разомните авокадо вилкой или перебейте блендером до однородной массы.
  3. Острый перец чили мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо.
  4. Заправьте массу специями и перемешайте.
  5. Подавайте гуакамоле с чипсами из лаваша, тортильей или гренками. Приятного аппетита!

Чипсы из лаваша в духовке

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Чипсы из лаваша / Фото Повар

Ингредиенты:
– 300 г лаваша;
– соль по вашему вкусу;
– оливковое масло,
– специи на ваш вкус (кари, копченая паприка).
  1. Нарежьте лаваш небольшими кусочками: кубиками или треугольниками.
  2. Выложите лаваш в миску и смешайте со специями и оливковым маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились по лавашу.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Накройте противень пергаментом или фольгой, выложите лаваш и посыпьте солью.
  5. Подсушите лаваш в духовке в течение 10 минут.
  6. Готовые чипсы подавайте с различными намазками: гуакамоле, хумусом или сырным соусом. Приятного аппетита!

Хумус с овощами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Хумус с овощами / Фото Экокафе

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного нута;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– 1 ст. л тахины;
– 1 ст. л оливкового масла.
  1. Переложите нут из банки в чашу блендера и измельчите его до однородной массы. При необходимости подливайте воду из нута в массу, чтобы смягчить консистенцию.
  2. Добавьте в хумус специи, тахину и оливковое масло и снова перебейте массу до однородного состояния.
  3. Подавайте готовую закуску с нарезанными овощами: стеблями сельдерея, морковью или помидорами. Приятного аппетита!

Хрустящие сырные палочки

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Сырные палочки / Фото Лига

Ингредиенты:
– 400 г сыра моцарелла;
– панировочные сухари;
– яйцо;
– соль по вашему вкусу;
– растительное масло для фритюра.
  1. Нарежьте сыр брусочками.
  2. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  3. Запанируйте бруски сыра сначала в яйце, а затем в сухарях с солью.
  4. Обжарьте сыр в кляре в разогретом масле до золотистой корочки около 1 минуты.
  5. Подавайте сыр в кляре к столу горячим. Приятного аппетита!

Кольца кальмара в кляре

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Кольца кальмара / Фото Рецепты салатов

Ингредиенты:
– 6 тубусов кальмара;
– панировочные сухари;
– яйцо;
– 3 ст. л муки;
– соль по вашему вкусу;
– растительное масло для фритюра.
  1. Тщательно помойте и очистите от пленки кальмары. Нарежьте тубусы кальмаров кружочками.
  2. Смешайте муку с солью и обваляйте в ней нарезанные кольцами кальмары.
  3. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  4. Запанируйте кальмары в яйце, дальше в сухарях и обжарьте до золотистой корочки во фритюре около 1 минуты.
  5. Выложите готовую закуску на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!

Луковые кольца фри

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 5


Луковые кольца / Фото Прекрасные рецепты

Ингредиенты: 
– 500 мл кипятка;
– 3 – 4 луковицы;
– яйцо;
– панировочные сухари;
– мука;
– растительное масло для обжаривания;
– соль по вашему вкусу.
  1. Очистите лук от шелухи и нарежьте средними кружочками.
  2. Переложите нарезанный лук в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте его на 2 – 3 минуты.
  3. Отожмите лук от воды, разложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.
  4. Налейте масло во фритюр или в небольшую кастрюлю и отправьте нагреваться на огонь.
  5. Запанируйте луковые кольца в муке, дальше в яйце и сухарях.
  6. Обжарьте кольца до золотистой корочки.
  7. Подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак