Пасхальное меню – какие закуски подать на праздничный стол

13 апреля 2023, 10:47
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На Пасху, кроме традиционного завтрака со священной пасочкой и пасхальными яйцами, вся семья собирается на праздничный обед. Чтобы удивить родных – предлагаем рецепты закусок на любой вкус.

Закуски на праздничном столе – это блюда, которые исчезают первыми. Чтобы угодить каждому гостю, приготовьте различные виды: с рыбой, мясом, овощными и сырными.

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Мы выбрали для вас интересную подборку праздничных закусок, которые станут украшением Пасхального стола.

Сырные палочки в кляре

Приготовление:

  • Моцареллу нарезаем брусочками.
  • Яйца взбиваем с паприкой и солью.
  • К муке добавляем немного паприки и соли.
  • Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.
  • Разогреваем масло в сотейнике.
  • Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.
  • Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  • Подаем с соусом.

Приятного аппетита!

Тарталетки с паштетом

Приготовление:

  • Выкладываем в каждую из тарталеток печеночный паштет. Разравниваем ложкой.


Печеночные тарталетки / Фото Ивона

  • Сверху каждой выкладываем по 1/2 чайной ложки готового клюквенного соуса.
  • Подаем на стол сразу после приготовления. По желанию можно добавить микрозелень.

Приятного аппетита!

Тарталетки с красной рыбой с плавленым сыром

Приготовление:

  • Для приготовления начинки отвариваем яйца, очищаем и натираем на грубой терке.
  • В миске смешиваем с плавленым творожком, добавляем майонез, тщательно перемешиваем.
  • Тщательно помоем огурцы, очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками.
  • Красную рыбу нарезаем соломкой.
  • Готовые тарталетки наполняем начинкой, добавляем ломтики огурцов, выкладываем рыбу.

Приятного аппетита!

Грузинские толкатели из свеклы

Приготовление:

  • Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.
  • Формируем шарики и украшаем грецким орехом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак