Пасхальное меню – какие закуски подать на праздничный стол
13 апреля 2023, 10:47Читати новину українською
На Пасху, кроме традиционного завтрака со священной пасочкой и пасхальными яйцами, вся семья собирается на праздничный обед. Чтобы удивить родных – предлагаем рецепты закусок на любой вкус.
Закуски на праздничном столе – это блюда, которые исчезают первыми. Чтобы угодить каждому гостю, приготовьте различные виды: с рыбой, мясом, овощными и сырными.
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Мы выбрали для вас интересную подборку праздничных закусок, которые станут украшением Пасхального стола.
Сырные палочки в кляре
Приготовление:
- Моцареллу нарезаем брусочками.
- Яйца взбиваем с паприкой и солью.
- К муке добавляем немного паприки и соли.
- Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.
- Разогреваем масло в сотейнике.
- Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.
- Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подаем с соусом.
Приятного аппетита!
Тарталетки с паштетом
Приготовление:
- Выкладываем в каждую из тарталеток печеночный паштет. Разравниваем ложкой.
Печеночные тарталетки / Фото Ивона
- Сверху каждой выкладываем по 1/2 чайной ложки готового клюквенного соуса.
- Подаем на стол сразу после приготовления. По желанию можно добавить микрозелень.
Приятного аппетита!
Тарталетки с красной рыбой с плавленым сыром
Приготовление:
- Для приготовления начинки отвариваем яйца, очищаем и натираем на грубой терке.
- В миске смешиваем с плавленым творожком, добавляем майонез, тщательно перемешиваем.
- Тщательно помоем огурцы, очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками.
- Красную рыбу нарезаем соломкой.
- Готовые тарталетки наполняем начинкой, добавляем ломтики огурцов, выкладываем рыбу.
Приятного аппетита!
Грузинские толкатели из свеклы
Приготовление:
- Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.
- Формируем шарики и украшаем грецким орехом.
Приятного аппетита!