Пасхальное меню – какие закуски подать на праздничный стол

На Пасху, кроме традиционного завтрака со священной пасочкой и пасхальными яйцами, вся семья собирается на праздничный обед. Чтобы удивить родных – предлагаем рецепты закусок на любой вкус.

Закуски на праздничном столе – это блюда, которые исчезают первыми. Чтобы угодить каждому гостю, приготовьте различные виды: с рыбой, мясом, овощными и сырными.

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Мы выбрали для вас интересную подборку праздничных закусок, которые станут украшением Пасхального стола.

Сырные палочки в кляре

Ингредиенты:

– 350 – 400 граммов моцареллы;

– 2 яйца;

– сладкая паприка;

– 100 – 150 граммов муки;

– 150 граммов кукурузных хлопьев;

– соль;

– масло.

Приготовление:

Моцареллу нарезаем брусочками.

Яйца взбиваем с паприкой и солью.

К муке добавляем немного паприки и соли.

Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.

Разогреваем масло в сотейнике.

Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.

Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подаем с соусом.

Приятного аппетита!

Тарталетки с паштетом

Ингредиенты:

– паштет печеночный;

– упаковка тарталеток;

– клюквенный соус;

– микрозелень.

Приготовление:

Выкладываем в каждую из тарталеток печеночный паштет. Разравниваем ложкой.



Печеночные тарталетки / Фото Ивона

Сверху каждой выкладываем по 1/2 чайной ложки готового клюквенного соуса.

Подаем на стол сразу после приготовления. По желанию можно добавить микрозелень.

Приятного аппетита!

Тарталетки с красной рыбой с плавленым сыром

Ингредиенты:

– 180 граммов соленой красной рыбы;

– 16 штук тарталеток (из песочного теста);

– 150 граммов плавленого сырка;

– 1 – 2 огурца;

– 2 яйца;

– 30 граммов майонеза.

Приготовление:

Для приготовления начинки отвариваем яйца, очищаем и натираем на грубой терке.

В миске смешиваем с плавленым творожком, добавляем майонез, тщательно перемешиваем.

Тщательно помоем огурцы, очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками.

Красную рыбу нарезаем соломкой.

Готовые тарталетки наполняем начинкой, добавляем ломтики огурцов, выкладываем рыбу.

Приятного аппетита!

Грузинские толкатели из свеклы

Ингредиенты:

– отварная свекла;

– грецкий орех;

– сыр фета.

Приготовление:

Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.

Формируем шарики и украшаем грецким орехом.

Приятного аппетита!