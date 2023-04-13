Закуски на святковому столі – це ті страви, які зникають першими. Щоб догодити кожному гостю, приготуйте різноманітні види: з рибою, з м'ясом, овочеві та сирні.
Читайте також Ідеально для Великодня: рецепти м'ясних страв до святкового столу
Ми дібрали для вас цікаву підбірку святкових закусок, які стануть окрасою Великоднього столу.
Сирні палички в клярі
Приготування:
- Моцарелу нарізаємо брусочками.
- Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.
- До борошна додаємо трішки паприки та солі.
- Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.
- Розігріваємо олію у сотейнику.
- Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.
- Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
- Подаємо з соусом.
Смачного!
Тарталетки з паштетом
Приготування:
- Викладаємо в кожну з тарталеток печінковий паштет. Розрівнюємо ложкою.
Печінкові тарталетки / Фото Івона
- Зверху кожної викладаємо по 1/2 чайної ложки готового журавлинового соусу.
- Подаємо до столу одразу після приготування. За бажанням можна додати мікрозелень.
Смачного!
Тарталетки з червоною рибою з плавленим сиром
Приготування:
- Для приготування начинки відварюємо яйця, очищаємо і натираємо на грубій тертці.
- У мисці змішуємо з плавленим сирком, додаємо майонез, ретельно перемішуємо.
- Ретельно помиємо огірки, очищаємо від шкірки, нарізаємо скибочками.
- Червону рибу нарізаємо соломкою.
- Готові тарталетки наповнюємо начинкою, додаємо скибочки огірків, викладаємо рибу.
Смачного!
Грузинські пхалі з буряка
Приготування:
- Відварений буряк натираємо на дрібній тертці, додаємо фету і вимішуємо до однорідності.
- Формуємо кульки та прикрашаємо волоським горіхом.
Смачного!