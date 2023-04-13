Закуски на святковому столі – це ті страви, які зникають першими. Щоб догодити кожному гостю, приготуйте різноманітні види: з рибою, з м'ясом, овочеві та сирні.

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Ми дібрали для вас цікаву підбірку святкових закусок, які стануть окрасою Великоднього столу.

Сирні палички в клярі

Приготування:

  • Моцарелу нарізаємо брусочками.
  • Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.
  • До борошна додаємо трішки паприки та солі.
  • Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.
  • Розігріваємо олію у сотейнику.
  • Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.
  • Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
  • Подаємо з соусом.

Смачного!

Тарталетки з паштетом

Приготування:

  • Викладаємо в кожну з тарталеток печінковий паштет. Розрівнюємо ложкою.


Печінкові тарталетки / Фото Івона

  • Зверху кожної викладаємо по 1/2 чайної ложки готового журавлинового соусу.
  • Подаємо до столу одразу після приготування. За бажанням можна додати мікрозелень.

Смачного!

Тарталетки з червоною рибою з плавленим сиром

Приготування:

  • Для приготування начинки відварюємо яйця, очищаємо і натираємо на грубій тертці.
  • У мисці змішуємо з плавленим сирком, додаємо майонез, ретельно перемішуємо.
  • Ретельно помиємо огірки, очищаємо від шкірки, нарізаємо скибочками.
  • Червону рибу нарізаємо соломкою.
  • Готові тарталетки наповнюємо начинкою, додаємо скибочки огірків, викладаємо рибу.

Смачного!

Грузинські пхалі з буряка

Приготування:

  • Відварений буряк натираємо на дрібній тертці, додаємо фету і вимішуємо до однорідності.
  • Формуємо кульки та прикрашаємо волоським горіхом.

Смачного!