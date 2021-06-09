Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью от Лизы Глинской

9 июня 2021 , 11:45
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Ежедневно заморачиваетесь, что же такого приготовить на обед для семьи, чтобы и быстро, и сытно было? Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного заливного пирога с яйцом и зеленью.

Заливной пирог по рецепту Лизы Глинской готовится довольно быстро, ведь вам нужно только смешать ингредиенты, а остальное за вас сделает духовка.

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Вы также, по желанию, можете изменить некоторые составляющие пирога, шпинат на руколу или квасок, или же просто добавить еще ароматной кинзы. Все зависит от ваших вкусов и пожеланий.


Заливной пирог / Скриншот из видео

Поскольку в состав заливного пирога входит рисовая мука, блюдо можно считать довольно диетическим – оно ​​не повредит вашей фигуре.

Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью

  • Время: 60 минут
  • Порции: 5 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 150 ккал
Ингредиенты:
– 150 г греческого йогурта или сметаны
– 150 г яйца;
– 120 г рисовой муки;
– 5 г разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 10 мл растительного масла.
Для начинки:
– 1 пучок зеленого лука;
– 3 отварных яйца,
– 30 г шпината;
– 20 г укропа;
– 1 ст. л растительного масла;
– щепотка соли.
  1. Для приготовления начинки помойте всю зелень и просушите на слое бумажного полотенца.


    Нарезка зелени / Скриншот из видео
     
  2. Мелко нарежьте шпинат, укроп и зеленый лук, а яйца нарежьте кубиками.
  3. Смешайте зелень и яйца, заправьте маслом и специями. Опять перемешайте начинку до однородной массы.


    Начинка для пирога / Скриншот из видео
     
  4. Для приготовления теста смешайте в миске яйца и йогурт, добавьте соль и перемешайте.
  5. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем.
  6. Добавьте муку к яичной массе и замесите однородное тесто.


    Приготовление теста / Скриншот из видео
     
  7. Для приготовления пирога смажьте противень маслом. Кондитер выбрала противень размером 25х18 сантиметров.


    Форма для пирога / Скриншот из видео
     
  8. Соедините начинку с тестом, перемешайте и вылейте в форму для запекания. Легкими движениями разровняйте поверхность пирога.


    Заливной пирог / Скриншот из видео
     
  9. Выпекайте заливной пирог в духовке разогретой до 180 градусов около 35 – 40 минут.


    Готовый заливной пирогСкриншот из видео
     

Для глазирования пирога смешайте яичный желток и 1 столовую ложку молока и за 3 – 4 минуты до окончания выпечки пирога смажьте его тонким слоем смеси.

Обязательно охладите готовый заливной пирог и подавайте его к столу с любимым соусом. Приятного аппетита!

Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью – видео:

 

Автор: Богданна Рибак