Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью от Лизы Глинской

Ежедневно заморачиваетесь, что же такого приготовить на обед для семьи, чтобы и быстро, и сытно было? Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного заливного пирога с яйцом и зеленью.
Заливной пирог по рецепту Лизы Глинской готовится довольно быстро, ведь вам нужно только смешать ингредиенты, а остальное за вас сделает духовка.
Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес
Вы также, по желанию, можете изменить некоторые составляющие пирога, шпинат на руколу или квасок, или же просто добавить еще ароматной кинзы. Все зависит от ваших вкусов и пожеланий.
Заливной пирог / Скриншот из видео
Поскольку в состав заливного пирога входит рисовая мука, блюдо можно считать довольно диетическим – оно не повредит вашей фигуре.
Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью
- Время: 60 минут
- Порции: 5 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 150 ккал
– 150 г греческого йогурта или сметаны
– 150 г яйца;
– 120 г рисовой муки;
– 5 г разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 10 мл растительного масла.
Для начинки:
– 1 пучок зеленого лука;
– 3 отварных яйца,
– 30 г шпината;
– 20 г укропа;
– 1 ст. л растительного масла;
– щепотка соли.
- Для приготовления начинки помойте всю зелень и просушите на слое бумажного полотенца.
Нарезка зелени / Скриншот из видео
- Мелко нарежьте шпинат, укроп и зеленый лук, а яйца нарежьте кубиками.
- Смешайте зелень и яйца, заправьте маслом и специями. Опять перемешайте начинку до однородной массы.
Начинка для пирога / Скриншот из видео
- Для приготовления теста смешайте в миске яйца и йогурт, добавьте соль и перемешайте.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем.
- Добавьте муку к яичной массе и замесите однородное тесто.
Приготовление теста / Скриншот из видео
- Для приготовления пирога смажьте противень маслом. Кондитер выбрала противень размером 25х18 сантиметров.
Форма для пирога / Скриншот из видео
- Соедините начинку с тестом, перемешайте и вылейте в форму для запекания. Легкими движениями разровняйте поверхность пирога.
Заливной пирог / Скриншот из видео
- Выпекайте заливной пирог в духовке разогретой до 180 градусов около 35 – 40 минут.
Готовый заливной пирог / Скриншот из видео
Для глазирования пирога смешайте яичный желток и 1 столовую ложку молока и за 3 – 4 минуты до окончания выпечки пирога смажьте его тонким слоем смеси.
Обязательно охладите готовый заливной пирог и подавайте его к столу с любимым соусом. Приятного аппетита!
Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью – видео: