Заливний пиріг за рецептом Лізи Глінської готується доволі швидко, адже вам потрібно тільки змішати інгредієнти, а решту за вас зробить духовка.

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Ви також, за бажанням, можете змінювати деякі складники пирога, шпинат на руколу чи квасок, або ж просто додати ще ароматної кінзи. Все залежить від ваших смаків та побажань.


Заливний пиріг / Скріншот з відео

Оскільки до складу заливного пирога входить рисове борошно, страву можна вважати доволі дієтичною – вона не зашкодить вашій фігурі.

Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 5 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 150 ккал
  1. Для приготування начинки помийте всю зелень та просушіть на шарі паперового рушника.


    Нарізка зелені / Скріншот з відео
     
  2. Дрібно наріжте шпинат, кріп та зелену цибулю, а яйця наріжте кубиками.
  3. Змішайте зелень та яйця, заправте олією та спеціями. Знову перемішайте начинку до однорідної маси.


    Начинка для пирога / Скріншот з відео
     
  4. Для приготування тіста змішайте в мисці яйця та йогурт, додайте солі та перемішайте.
  5. Окремо змішайте борошно з розпушувачем.
  6. Додайте борошно до яєчної маси та замісіть однорідне тісто.


    Приготування тіста / Скріншот з відео
     
  7. Для приготування пирога змастіть деко для випікання олією. Кондитерка обрала деко розміром 25х18 сантиметрів.


    Форма для пирога / Скріншот з відео
     
  8. З'єднайте начинку з тістом, перемішайте та вилийте у форму для запікання. Легкими рухами розрівняйте поверхню пирога.


    Заливний пиріг / Скріншот з відео
     
  9. Випікайте заливний пиріг в духовці розігрітій до 180 градусів близько 35 – 40 хвилин.


    Готовий заливний пирігСкріншот з відео
     

Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та 1 столову ложку молока й за 3 – 4 хвилини до закінчення випікання пирога змастіть його тонким шаром суміші.

Обов'язково охолодіть готовий заливний пиріг та подавайте його до столу з улюбленим соусом. Смачного!

Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню – відео:

 