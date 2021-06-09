Заливний пиріг за рецептом Лізи Глінської готується доволі швидко, адже вам потрібно тільки змішати інгредієнти, а решту за вас зробить духовка.
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Ви також, за бажанням, можете змінювати деякі складники пирога, шпинат на руколу чи квасок, або ж просто додати ще ароматної кінзи. Все залежить від ваших смаків та побажань.
Заливний пиріг / Скріншот з відео
Оскільки до складу заливного пирога входить рисове борошно, страву можна вважати доволі дієтичною – вона не зашкодить вашій фігурі.
Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню
- Час: 60 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 150 ккал
- Для приготування начинки помийте всю зелень та просушіть на шарі паперового рушника.
Нарізка зелені / Скріншот з відео
- Дрібно наріжте шпинат, кріп та зелену цибулю, а яйця наріжте кубиками.
- Змішайте зелень та яйця, заправте олією та спеціями. Знову перемішайте начинку до однорідної маси.
Начинка для пирога / Скріншот з відео
- Для приготування тіста змішайте в мисці яйця та йогурт, додайте солі та перемішайте.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем.
- Додайте борошно до яєчної маси та замісіть однорідне тісто.
Приготування тіста / Скріншот з відео
- Для приготування пирога змастіть деко для випікання олією. Кондитерка обрала деко розміром 25х18 сантиметрів.
Форма для пирога / Скріншот з відео
- З'єднайте начинку з тістом, перемішайте та вилийте у форму для запікання. Легкими рухами розрівняйте поверхню пирога.
Заливний пиріг / Скріншот з відео
- Випікайте заливний пиріг в духовці розігрітій до 180 градусів близько 35 – 40 хвилин.
Готовий заливний пиріг / Скріншот з відео
Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та 1 столову ложку молока й за 3 – 4 хвилини до закінчення випікання пирога змастіть його тонким шаром суміші.
Обов'язково охолодіть готовий заливний пиріг та подавайте його до столу з улюбленим соусом. Смачного!
Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню – відео: