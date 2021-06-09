Заливной пирог по рецепту Лизы Глинской готовится довольно быстро, ведь вам нужно только смешать ингредиенты, а остальное за вас сделает духовка.

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Вы также, по желанию, можете изменить некоторые составляющие пирога, шпинат на руколу или квасок, или же просто добавить еще ароматной кинзы. Все зависит от ваших вкусов и пожеланий.



Заливной пирог / Скриншот из видео

Поскольку в состав заливного пирога входит рисовая мука, блюдо можно считать довольно диетическим – оно ​​не повредит вашей фигуре.

Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью

Время: 60 минут

60 минут Порции: 5 – 6

5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 150 ккал

Ингредиенты:

– 150 г греческого йогурта или сметаны

– 150 г яйца;

– 120 г рисовой муки;

– 5 г разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 10 мл растительного масла.

Для начинки:

– 1 пучок зеленого лука;

– 3 отварных яйца,

– 30 г шпината;

– 20 г укропа;

– 1 ст. л растительного масла;

– щепотка соли.

Для приготовления начинки помойте всю зелень и просушите на слое бумажного полотенца.





Нарезка зелени / Скриншот из видео

Мелко нарежьте шпинат, укроп и зеленый лук, а яйца нарежьте кубиками. Смешайте зелень и яйца, заправьте маслом и специями. Опять перемешайте начинку до однородной массы.





Начинка для пирога / Скриншот из видео

Для приготовления теста смешайте в миске яйца и йогурт, добавьте соль и перемешайте. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте муку к яичной массе и замесите однородное тесто.





Приготовление теста / Скриншот из видео

Для приготовления пирога смажьте противень маслом. Кондитер выбрала противень размером 25х18 сантиметров.





Форма для пирога / Скриншот из видео

Соедините начинку с тестом, перемешайте и вылейте в форму для запекания. Легкими движениями разровняйте поверхность пирога.





Заливной пирог / Скриншот из видео

Выпекайте заливной пирог в духовке разогретой до 180 градусов около 35 – 40 минут.





Готовый заливной пирог / Скриншот из видео



Для глазирования пирога смешайте яичный желток и 1 столовую ложку молока и за 3 – 4 минуты до окончания выпечки пирога смажьте его тонким слоем смеси.

Обязательно охладите готовый заливной пирог и подавайте его к столу с любимым соусом. Приятного аппетита!

Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью – видео: