В мариновании чеснока нет ничего сложного. Несколько простых ингредиентов, немного усилий – и ваши запасы на зиму пополнятся еще одним особым ингредиентом.
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Этот рецепт рассчитан на 7 баночек, но приготовьтесь, что вам захочется сделать гораздо больше этого блюда.
Рецепт маринованного чеснока на зиму
Время: 1 час 10 минут
Порций: 7
Приготовление:
- Чеснок чистим, снимаем пленку и тщательно моем.
- В большую кастрюлю наливаем литр воды, даем 3 столовые ложки соли, опускаем чеснок и бланшируем 1 минуту.
- Сливаем воду через дуршлаг, чеснок опускаем в миску с холодной водой и льдом, чтобы он перестал готовиться и остался белым.
- Готовим маринад: в сотейнике доводим воду до кипения, добавляем соль и сахар и кипятим 2 минуты. Затем снимаем с огня, добавляем уксус и тщательно перемешиваем.
- Свежие травы и специи моем, перец чили чистим и нарезаем слайсами, палочку корицы ломаем по количеству банок.
- Банки стерилизуем, добавляем в них чеснок и перекладываем специями.
- Заливаем банки маринадом, накрываем крышки и стерилизуем 7 минут. Затем закручиваем банки и ставим на хранение в холодное место.