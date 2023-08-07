У маринуванні часнику немає абсолютно нічого складного. Кілька простих інгредієнтів, трішки зусиль – і ваші запаси на зиму поповняться ще одним особливим інгредієнтом.

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Цей рецепт розрахований на 7 баночок, але приготуйтеся, що вам захочеться зробити значно більше цієї страви.

Рецепт маринованого часнику на зиму

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 7

Приготування:

  • Часник чистимо, знімаємо плівку та ретельно миємо.
  • У велику каструлю наливаємо літру води, даємо 3 столові ложки солі, опускаємо часник та бланшуємо 1 хвилину.
  • Зливаємо воду через друшляк, часник опускаємо в миску з холодною водою та льодом, аби він припинив готуватися і залишився білим.
  • Готуємо маринад: у сотейнику доводимо воду до кипіння, додаємо сіль і цукор та кип'ятимо 2 хвилини. Потім знімаємо з вогню, додаємо оцет та ретельно перемішуємо.
  • Свіжі трави та спеції миємо, перець чилі чистимо та нарізаємо слайсами, паличку кориці ламаємо за кількістю банок.
  • Банки стерилізуємо, додаємо в них часник та перекладаємо спеціями.
  • Заливаємо банки маринадом, накриваємо кришки і стерилізуємо 7 хвилин. Потім закручуємо банки та ставимо на зберігання у прохолодне місце.