У маринуванні часнику немає абсолютно нічого складного. Кілька простих інгредієнтів, трішки зусиль – і ваші запаси на зиму поповняться ще одним особливим інгредієнтом.

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Цей рецепт розрахований на 7 баночок, але приготуйтеся, що вам захочеться зробити значно більше цієї страви.

Рецепт маринованого часнику на зиму

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 7

Інгредієнти:

– 1 кілограм часнику;

– 1400 мілілітрів води (400 на маринад, решта для бланшування);

– 5 столових ложок солі (3 для бланшування, 2 в маринад);

– 4 столові ложки цукру;

– 400 мілілітрів оцту;

– духмяний перець – по 2 в банку;

– лавровий лист – по 1 в банку;

– кріп – по 1 парасольці в банку;

– гілочка чебрецю – 1 в банку;

– гілочка розмарину – 1 в банку;

– 1 перець чилі;

– 1 паличка кориці.

Приготування: