Он стоит каждой потраченной минуты: как легко замариновать чеснок на зиму
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Чеснок – это ингредиент, без которого трудно представить множество блюд. Чтобы добавить ему еще больше ярких ноток и запастись им на зиму, следует прибегнуть к такому простому процессу как маринование.
В мариновании чеснока нет ничего сложного. Несколько простых ингредиентов, немного усилий – и ваши запасы на зиму пополнятся еще одним особым ингредиентом.
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Рецепт маринованного чеснока на зиму
Время: 1 час 10 минут
Порций: 7
Ингредиенты:
– 1 килограмм чеснока;
– 1400 миллилитров воды (400 на маринад, остальные для бланширования);
– 5 столовых ложек соли (3 для бланширования, 2 в маринаде);
– 4 столовые ложки сахара;
– 400 миллилитров уксуса;
– душистый перец – по 2 в банку;
– лавровый лист – по 1 в банку;
– укроп – по 1 зонтику в банку;
– веточка тимьяна – 1 в банку;
– веточка розмарина – 1 в банку;
– 1 перец чили;
– 1 палочка корицы.
Приготовление:
- Чеснок чистим, снимаем пленку и тщательно моем.
- В большую кастрюлю наливаем литр воды, даем 3 столовые ложки соли, опускаем чеснок и бланшируем 1 минуту.
- Сливаем воду через дуршлаг, чеснок опускаем в миску с холодной водой и льдом, чтобы он перестал готовиться и остался белым.
- Готовим маринад: в сотейнике доводим воду до кипения, добавляем соль и сахар и кипятим 2 минуты. Затем снимаем с огня, добавляем уксус и тщательно перемешиваем.
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Свежие травы и специи моем, перец чили чистим и нарезаем слайсами, палочку корицы ломаем по количеству банок.
- Банки стерилизуем, добавляем в них чеснок и перекладываем специями.
- Заливаем банки маринадом, накрываем крышки и стерилизуем 7 минут. Затем закручиваем банки и ставим на хранение в холодное место.