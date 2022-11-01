Простой способ маринования чеснока и привычные для каждого ингредиенты делают это блюдо очень легким и доступным. Такой чеснок отлично подходит для бутербродов и прохладного мяса, хотя каждый может отыскать ему новое применение.

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Рецепт маринованного чеснока

Время: 30 минут

Порций: 2 баночки по 300 миллилитров

Великолепная закуска / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

7 головок чеснока;

пол стакана уксуса;

2 стакана воды;

по половине чайной ложки соли и сахара;

чайная ложка горчичных зерен.

Приготовление:

Разделите головки чеснока на зубчики. Облейте его холодной водой – будет легче снять шкурку. В кастрюлю налейте два стакана воды и уксус. Добавьте соль, сахар и зерно горчицы. Вскипятите маринад. Уменьшите мощность конфорки и через 3 – 4 минуты добавьте зубчики чеснока. Варить 2 минуты. Кипящий маринад вместе с чесноком разложить в ошпаренные сухие банки. Сразу закройте банки крышками. Такой чеснок можно употреблять уже через два дня.

Приятного аппетита!