Простой способ маринования чеснока и привычные для каждого ингредиенты делают это блюдо очень легким и доступным. Такой чеснок отлично подходит для бутербродов и прохладного мяса, хотя каждый может отыскать ему новое применение.
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Рецепт маринованного чеснока
Время: 30 минут
Порций: 2 баночки по 300 миллилитров
Великолепная закуска / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 7 головок чеснока;
- пол стакана уксуса;
- 2 стакана воды;
- по половине чайной ложки соли и сахара;
- чайная ложка горчичных зерен.
Приготовление:
- Разделите головки чеснока на зубчики. Облейте его холодной водой – будет легче снять шкурку.
- В кастрюлю налейте два стакана воды и уксус. Добавьте соль, сахар и зерно горчицы. Вскипятите маринад.
- Уменьшите мощность конфорки и через 3 – 4 минуты добавьте зубчики чеснока. Варить 2 минуты.
- Кипящий маринад вместе с чесноком разложить в ошпаренные сухие банки. Сразу закройте банки крышками.
- Такой чеснок можно употреблять уже через два дня.
Приятного аппетита!