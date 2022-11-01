Простий спосіб маринування часнику та звичні для кожного інгредієнти роблять цю страву дуже легкою та доступною. Такий часник ідеально підходить для бутербродів і холодного м'яса, хоча кожен може знайти йому новий спосіб застосування.
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Рецепт маринованого часнику
Час: 30 хвилин
Порцій: 2 баночки по 300 мілілітрів
Чудова закуска / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 7 головок часнику;
- пів склянки оцту;
- 2 склянки води;
- по половині чайної ложки солі і цукру;
- чайна ложка зерен гірчиці.
Приготування:
- Розділіть головки часнику на зубчики. Облийте його холодною водою – буде легше зняти шкірку.
- У каструлю налийте дві склянки води і оцет. Додайте сіль, цукор і зерна гірчиці. Закип'ятіть маринад.
- Зменшіть потужність конфорки і через 3 – 4 хвилини додайте зубчики часнику. Варіть 2 хвилини.
- Киплячий маринад разом з часником розкласти в ошпарені сухі банки. Відразу закрийте банки кришками.
- Такий часник можна споживати уже через два дні.
Смачного!