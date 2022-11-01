Простий спосіб маринування часнику та звичні для кожного інгредієнти роблять цю страву дуже легкою та доступною. Такий часник ідеально підходить для бутербродів і холодного м'яса, хоча кожен може знайти йому новий спосіб застосування.

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Рецепт маринованого часнику

Час: 30 хвилин

Порцій: 2 баночки по 300 мілілітрів

Чудова закуска / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

7 головок часнику;

пів склянки оцту;

2 склянки води;

по половині чайної ложки солі і цукру;

чайна ложка зерен гірчиці.

Приготування:

Розділіть головки часнику на зубчики. Облийте його холодною водою – буде легше зняти шкірку. У каструлю налийте дві склянки води і оцет. Додайте сіль, цукор і зерна гірчиці. Закип'ятіть маринад. Зменшіть потужність конфорки і через 3 – 4 хвилини додайте зубчики часнику. Варіть 2 хвилини. Киплячий маринад разом з часником розкласти в ошпарені сухі банки. Відразу закрийте банки кришками. Такий часник можна споживати уже через два дні.

Смачного!