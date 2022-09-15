Опята известны своей низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Мариновать опята можно легко и быстро. Эти грибы обогатят как праздничный стол, так и семейный ужин.

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Для того, чтобы маринованные опята вышли особенно удачными, следует выбрать небольшие грибы одинакового размера.

Рецепт классических маринованных опят

Время: 1 час
Порций: 4

Зимнее лакомтсво / Фото Pixabay

Ингредиенты :

  • Опята – 2 килограмма.

Маринад:

  • вода – 900 грамм;
  • уксус – 100 грамм;
  • соль – 4 чайные ложки;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • перец душистый – 4-6 горошин;
  • перец черный – 8 – 10 горошин;
  • гвоздика – 3 – 4 соцветия;
  • лавровый лист – 2 штуки;
  • зерна горчицы – 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Опята следует тщательно почистить и промыть несколько раз под проточной водой. Залить грибы водой и довести до кипения.
  2. После того как вода закипит, ее следует слить. Еще раз залить водой и дать немного соли, кипятить на медленном огне 45 минут.
  3. После этого грибы процедить.
  4. Для приготовления маринада в воде нужно развести соль, сахар и приправы, вскипятить и в конце добавить уксус.
  5. Маринад немного нагреть и добавить грибы, проварить 10 – 15 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.
  6. Если вы не хотите ждать зимы и насладиться грибами сейчас, их можно закрыть обычными крышками и хранить в холодильнике.