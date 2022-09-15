Опеньки відомі своєю низькою калорійністю та високою поживною цінністю. Маринувати опеньки можна легко і швидко. Ці гриби збагатять як святковий стіл, так і сімейну вечерю.

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Для того, щоб мариновані опеньки вийшли особливо вдалими, слід обрати невеличкі гриби однакового розміру.

Рецепт класичних маринованих опеньків

Час: 1 година

Порцій: 4

Зимовий смаколик / Фото Pixabay

Інгредієнти:

Опеньки – 2 кілограми.

Маринад:

вода – 900 грам;

оцет – 100 грам;

сіль – 4 чайні ложки;

цукор – 2 столові ложки;

перець духмяний – 4 – 6 горошин;

перець чорний – 8 – 10 горошин;

гвоздика – 3 – 4 суцвіття;

лавровий листок – 2 штуки;

зерна гірчиці – 1 столова ложка.

Приготування:

Опеньки слід ретельно почистити та промити кілька разів під проточною водою. Залити гриби водою та довести до кипіння. Після того як вода закипить, її слід злити. Ще раз залити водою та дати трішки солі, кип'ятити на повільному вогні 45 хвилин. Після цього гриби процідити. Для приготування маринаду у воді потрібно розвести сіль, цукор і приправи, закип'ятити та наприкінці додати оцет. Маринад трішки нагріти та додати гриби, проварити 10 – 15 хвилин. Розлити по стерилізованих банках і закрити. Якщо ви не хочете чекати зими й посмакувати грибами зараз, їх можна закрити звичайними кришками та зберігати в холодильнику.

Цікаві поради

Перш ніж маринувати опеньки, рекомендуємо ретельно оглянути їх. Існують отруйні опеньки, які є дуже небезпечними.

У отруйних опеньків капелюшки мають яскраве забарвлення, м'якуш у них отруйно-жовта.



Для того, щоб опеньки вдалися особливо смачними, попередньо замочіть гриби в підсоленій воді. Якщо в опеньках залишилися личинки або комахи – вони спливуть.

Ваша страва буде безпечною, а термін зберігання – довгим.

Якщо в воду додати трохи лимонної кислоти, гриби збережуть своє природне забарвлення і апетитний вигляд.