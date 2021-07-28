Чем заменить майонез в салатах: 5 идей для натуральных заправок

Майонез – популярный соус для заправки разнообразных салатов, но из-за обилия жиров, от него массово отказываются сторонники правильного питания. Если вы покупаете его в магазине, а не готовите самостоятельно дома, он еще и содержит много консервантов и вредных компонентов.

Мы подготовили для вас подборку интересных и вкусных соусов для салатов, которые вы с легкостью можете приготовить дома или купить в магазине.

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Наши заправки низкокалорийные и не содержат вредных консервантов и красителей. Для их приготовления вам достаточно нескольких минут и соус готов.

Также этими соусами можно не только заправлять салаты, но и подавать их к гарнирам или мясу.

Натуральный йогурт



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Густой белый и несладкий йогурт – это легкая и диетическая заправка, которая идеально подойдет для любого овощного салата, гарнира или мяса. Добавьте к нему немного зелени, чесночка или специй и соус готов.

Бальзамическая заправка



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Смешайте оливковое масло, бальзамический крем-уксус, дижонскую горчицу, соль и немного меда, перемешайте и получите безупречный соус к свежему салату.

Эта заправка также подойдет для рыбных и мясных салатов с салатной зеленью.

Яичный соус



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Возьмите два вареных желтка разотрите их с двумя чайными ложками горчицы. Добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, 100 миллилитров масла, соль и черный молотый перец. Смешайте их и заправьте салат.

Такой соус прекрасно подойдет к салату "Цезарь".

Ореховый соус



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Этот соус подойдет к любому салату. Он очень ароматный и прекрасно сочетается с овощами гриль.

Поджарьте 200 граммов чищеных грецких орехов, далее перебейте их в блендере.

Введите в массу 2 вареных желтка, 2 столовые ложки масла, 2 чайные ложки горчицы, 2 зубчика чеснока, а также соль, перец и лимонный сок. Еще раз перебейте все ингредиенты в блендере и разбавьте водой до консистенции густой сметаны.

Эта заправка влюбит вас с первой ложки!

Растительные масла



Фото полезные советы

Чтобы почувствовать натуральный вкус ингредиентов салата – используйте оливковое масло. Для салатов выбирайте масло первого холодного отжима – оно намного вкуснее и полезнее.

Также вкусны масла кокоса, авокадо, тыквы и амаранта.