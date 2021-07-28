Ми зробили для вас добірку вельми цікавих та смачних заправок, які ви легко можете приготувати вдома або ж придбати в магазині.

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Наші заправки низькокалорійні та не містять шкідливих консервантів і барвників. Для їхнього приготування вам достатньо кількох хвилин і соус готовий.

Також цими соусами можна не тільки заправляти салати, а й подавати їх до гарнірів чи м'яса.

Натуральний йогурт



Фото Cookist

Густий білий та несолодкий йогурт – це легка та дієтична заправка, яка ідеально підійде для будь-якого овочевого салату, гарніру чи м'яса. Додайте до нього трішки зелені, часничку чи спецій і соус готовий.

Бальзамічна заправка



Фото Cookidoo

Змішайте оливкову олію, бальзамічний крем-оцет, діжонську гірчицю, сіль і трішки меду, перемішайте та отримайте бездоганний соус до свіжого салату.

Ця заправка також підійде для рибних та м’ясних салатів із салатною зеленню.

Яєчний соус



Фото Соусниця

Візьміть два варені жовтки розітріть їх з двома чайними ложками гірчиці. Додайте 2 столові ложки лимонного соку, 100 мілілітрів олії, сіль та чорний мелений перець. Змішайте їх та заправте салат.

Такий соус чудово підійде до салату "Цезар".

Горіховий соус



Фото Рецепт юа

Цей соус підійде до будь-якого салату. Він надзвичайно ароматний та чудово поєднується з овочами гриль.

Підсмажте 200 грамів чищених волоських горіхів, далі перебийте їх у блендері.

Введіть в масу 2 варених жовтки, 2 столові ложки олії, 2 чайні ложки гірчиці, 2 зубчики часнику, а також сіль, перець та лимонний сік. Ще раз перебийте всі інгредієнти у блендері та розбавте водою до консистенції густої сметани.

Ця заправка закохає вас з першої ложки!

Рослинні олії



Фото Корисні поради

Щоб відчути натуральний смак інгредієнтів салату – використовуйте оливкову олію. Для салатів обирайте олію першого холодного віджиму – вона набагато смачніше і корисніше.

Також смачні олії кокосу, авокадо, гарбуза та амаранту.