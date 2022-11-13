Пельмени – это особое блюдо, которым любит наслаждаться каждый из нас. Они уместны абсолютно всегда, а процесс их приготовления может стать отличным отдыхом от повседневных дел.
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Сочный фарш и удачное тесто – главные секреты успеха. И если с фаршем может справиться любой, для получения идеального теста просто необходимо воспользоваться маленькой хитростью – добавить уксус.
Рецепт идеального теста для пельменей
Время: 40 минут
Порций: 4
Кулинарный отдых / Фото Cookery
Ингредиенты:
- столовая ложка уксуса;
- 1 яйцо;
- чайная ложка соли;
- 250 грамм воды;
- 450 грамм муки;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Сначала нагреваем воду.
- В отдельной миске взбиваем яйцо, уксус, растительное масло и соль до однородности.
- Выливаем воду в смесь. Постоянно помешивая, добавляем предварительно просеянную муку. Замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в пакет и кладем его в холодильник на 30 минут.
- Готово, теперь можно лепить пельмени из эластичного теста с нейтральным вкусом, так что весь вкус блюду будет давать мясо.
Приятного аппетита!