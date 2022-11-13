Пельмени – это особое блюдо, которым любит наслаждаться каждый из нас. Они уместны абсолютно всегда, а процесс их приготовления может стать отличным отдыхом от повседневных дел.

Не упустите 8 преимуществ куриных голеней, о которых вы могли не знать

Сочный фарш и удачное тесто – главные секреты успеха. И если с фаршем может справиться любой, для получения идеального теста просто необходимо воспользоваться маленькой хитростью – добавить уксус.

Рецепт идеального теста для пельменей

Время: 40 минут

Порций: 4

Кулинарный отдых / Фото Cookery

Ингредиенты:

столовая ложка уксуса;

1 яйцо;

чайная ложка соли;

250 грамм воды;

450 грамм муки;

2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Сначала нагреваем воду. В отдельной миске взбиваем яйцо, уксус, растительное масло и соль до однородности. Выливаем воду в смесь. Постоянно помешивая, добавляем предварительно просеянную муку. Замешиваем тесто. Перекладываем тесто в пакет и кладем его в холодильник на 30 минут. Готово, теперь можно лепить пельмени из эластичного теста с нейтральным вкусом, так что весь вкус блюду будет давать мясо.

Приятного аппетита!