Пельмені – це особлива страва, якою любить смакувати кожен із нас. Вони доречні абсолютно завжди, а процес їх приготування може стати чудовим відпочинком від повсякденних справ.

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Соковитий фарш та вдале тісто – головні секрети успіху. І якщо з фаршем може впоратися будь-хто, для отримання ідеального тіста просто необхідно скористатися маленькою хитрістю – додати оцет.

Рецепт ідеального тіста для пельменів

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Кулінарний відпочинок / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • столова ложка оцту;
  • 1 яйце;
  • чайна ложка солі;
  • 250 грамів води;
  • 450 грамів борошна;
  • 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Спочатку нагріваємо воду.
  2. В окремій мисці збиваємо яйце, оцет, олію та сіль до однорідності.
  3. Виливаємо воду у суміш. Постійно помішуючи, додаємо попередньо просіяне борошно. Замішуємо тісто.
  4. Перекладаємо тісто у пакет та кладемо його у холодильник на 30 хвилин.
  5. Готово, тепер можна ліпити пельмені з еластичного тіста з нейтральним смаком, так що увесь смак страві даватиме м'ясо.

Смачного!