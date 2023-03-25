Это облегчит жизнь каждой хозяйке: как можно использовать формы для кексов

Форма для кексов – это универсальный кухонный инструмент, который можно использовать не только для выпечки мафинов или кексов. Какой способ применения им можно придумать – читайте в материале.

Кухонные девайсы – это полезные инструменты, которые могут значительно облегчить жизнь. Вот еще несколько способов использования формы для мафинов.

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Заморозьте остатки бульона или соуса

Налейте остатки бульона или соуса в формы для кексов и заморозьте в твердое состояние. Извлеките их и храните в морозильной камере.

Порционные закуски

Используйте формочки, чтобы распределять закуски, такие как микс или фрукты, чтобы легко есть в пути.

Заморозьте травы в масле

Наполните каждую чашку для мафинов измельченными травами и растопленным сливочным или оливковым маслом. Заморозьте до твердого состояния, затем переместите в закрывающийся пакет для заморозки.

Полезный кухонный девайс / Фото unsplash

Подготовьте мини-пироги

Выстлайте каждую форму песочным тестом, наполните фруктами или заварным кремом и выпекайте до готовности.

Запекайте яйца

Разбейте по яйцу в каждую чашку кексов, приправьте солью и перцем и выпекайте до готовности. По желанию добавьте начинку, например творог или овощи.

Заморозьте домашнее детское питание

Разлейте домашнее детское питание в формочки для кексов и заморозьте до жесткого состояния. Извлеките их и храните в морозильной камере.