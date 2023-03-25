Кухонні девайси – це корисні інструменти, які можуть значно полегшити життя. Ось ще кілька способів використання форми для мафінів.
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Заморозьте залишки бульйону або соусу
Налийте залишки бульйону або соусу в форми для кексів і заморозьте до твердого стану. Витягніть їх і зберігайте у морозильній камері.
Порційні закуски
Використовуйте формочки, щоб розподіляти закуски, такі як мікс або фрукти, щоб легко їсти в дорозі.
Заморозьте трави в олії
Наповніть кожну чашку для мафінів подрібненими травами та розтопленим вершковим або оливковою олією. Заморозьте до твердого стану, потім перемістіть у пакет для заморозки, який можна закривати.
Корисний кухонний девайс / Фото unsplash
Приготуйте мініпироги
Вистеліть кожну форму пісочним тістом, наповніть фруктами або заварним кремом і випікайте до готовності.
Запікайте яйця
Розбийте по яйцю в кожну чашку для кексів, приправте сіллю та перцем і випікайте до готовності. За бажанням додайте начинку, наприклад сир або овочі.
Заморозьте домашнє дитяче харчування
Розлийте домашнє дитяче харчування у формочки для кексів і заморозьте до твердого стану. Витягніть їх і зберігайте в пакеті у морозильній камері.