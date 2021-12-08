Как заморозить вареники так, чтобы они не слипались и были как свежие

Замораживание вареников – находка для всех людей, которым хочется иметь под рукой домашнюю еду, но времени на приготовление у них нет. Благодаря такому маневру легче организовать подготовку к большим праздникам.

Есть разные подходы к замораживанию вареников. К примеру, по мнению некоторых поваров, нельзя ставить сырые вареники к морозилке, поскольку это приведет к получению твердого теста даже после приготовления. Остальные утверждают, что низкотемпературная обработка вареных пельменей повышает риск того, что они просто распадутся при повторной обработке.

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Как заморозить вареники поэтапно

Готовим тесто и начинку как обычно. Приведенные ниже советы можно применить как к сладким, так и к соленым блюдам.

Доступные советы / Фото pexels

В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте немного соли и столовую ложку растительного масла. Опустите вареники в кипящую воду и через 30 секунд извлеките шумовкой. Лучше всего делать это партиями и добавлять всего несколько раз. Благодаря этому ни один из вареников не проведет слишком много времени в горячей воде.

Выложите их на противень, присыпанный мукой или слегка смазанный маслом. Для этого можно использовать пергамент для выпечки. Важно, чтобы вареники не прикасались друг к другу. Иначе они слипнутся, и вместо аппетитных кусочков у вас на тарелке во время еды появится комочек вареников.

Просто и быстро / Фото pexels

Не ставьте лоток с варениками в морозилку, пока они полностью не охладятся. Через два часа они замерзнут и станут жесткими, поэтому их можно легко положить в пакеты или ящики, предназначенные для замораживания. Подпишите каждую упаковку с датой замораживания и типом начинки. Вы легко узнаете лакомство, которое хотите, даже спустя многие недели.