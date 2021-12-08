Існують різні підходи до заморожування вареників. До прикладу, на думку деяких кухарів не можна ставити сирі вареники до морозилки, оскільки це призведе до отримання твердого тіста навіть після приготування. Інші стверджують, що низькотемпературна обробка варених пельменів підвищує ризик того, що вони просто розпадуться при повторній обробці.

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Як заморозити вареники поетапно

Готуємо тісто і начинку як зазвичай. Поради наведені нижче, можна застосувати як до солодких, так і до солоних страв.

Доступні поради / Фото pexels

У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте трохи солі і столову ложку олії. Опустіть вареники в киплячу воду і через 30 секунд вийміть шумівкою. Найкраще робити це партіями і додавати лише кілька за раз. Завдяки цьому жоден з вареників не проведе занадто багато часу в гарячій воді.

Викладіть їх на деко, присипане борошном або злегка змащене олією. Для цього також можна використовувати пергамент для випічки. Важливо, щоб вареники не торкалися один одного. Інакше вони злипнуться, і замість апетитних шматочків у вас на тарілці під час їжі з’явиться грудочка вареників.

Просто і швидко / Фото pexels

Не ставте лоток з варениками в морозилку, поки вони повністю не охолонуть. Через дві години вони замерзнуть і стануть твердими, тому їх можна легко покласти в пакети або ящики, призначені для заморожування. Підпишіть кожну упаковку з датою заморожування та типом начинки. Ви легко впізнаєте ласощі, які хочете, навіть через багато тижнів.