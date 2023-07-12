Можно ли заморозить вишню с косточками: как правильно сохранить ягоды на зиму

Заморозка – отличный способ сохранить на зиму летние фрукты. Вишня сохранена таким образом, подойдет для компота или выпечки.

Замораживание вишни – очень популярный процесс. Такая методика хранения продуктов позволяет насладиться свежим вкусом ягод зимой.

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Какие ягоды выбрать

Для замораживания следует выбирать спелые сухие плоды. Лучше всего подойдут традиционные сорта. Важно брать твердые, но не перезревшие плоды. Ягоды предназначены для заморозки, должны быть спелыми и невредимыми.

Сочная ягода / Фото unsplash

Можно ли заморозить вишню с косточками?

Вишню с косточками можно заморозить. Так хорошо сохранится пищевая ценность, витамины и микроэлементы. Вишня без косточки частично лишена сока. Однако такие плоды подходят для компота, а для пирожков и прочей выпечки – нет.

Как правильно заморозить вишню

Для начала вишни следует помыть, очистить от косточек. Подготовленные таким образом ягоды выложить отдельно на противень, застеленный бумагой для выпечки. Уложите вишни в морозильную камеру примерно на 2 часа. После того как они слегка замерзнут, положите их в контейнер. После целой ночи в морозильной камере вишни идеально подготовлены для упаковки, не склеены, как раз для летнего торта посреди зимы.



