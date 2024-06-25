Будет вкусная даже зимой: как правильно заморозить вишню

Заморозив вишню, вы сможете наслаждаться вкусом спелых сладких плодов даже посреди зимы. Как сохранить вкус ягоды, ее текстуру и сочность на несколько месяцев?

Вишни замечательные на вкус сами по себе, но они также являются прекрасным дополнением к выпечке. Нужно только правильно их заморозить, чтобы смаковать осенью и зимой.

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Можно ли заморозить вишню с косточками

Для заморозки используют только здоровые спелые плоды вишни без плодоножек. Однако замораживание вишни с косточками может вызывать сомнения. Теоретически это возможно, но на практике лучше так не делать. Удалить косточки из размороженных фруктов бывает довольно сложно из-за изменившейся консистенции вишни.



Особая ягода / Фото unsplash

Заморозка вишни без проблем

Для того, чтобы заморозить вишню, сначала ее тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем и выньте косточки. Это можно сделать, воспользовавшись специальным девайсом или шпажкой. Замораживать их нужно порционно, равномерно раскладывая плоды, например, на разделочной доске.

Только после этого отдельно замороженные фрукты можно помещать в пакеты или контейнеры. Благодаря этому решению замороженные вишни не будут слипаться, и их будет легче разложить на порции.

Как разморозить вишню

Лучше всего дать ягодам медленно разморозиться в холодильнике или при комнатной температуре. Лучше всего, когда при добавлении их в тесто ягоды были одинаковой температуры с остальными ингредиентами.

Также после разморозки стоит слить с них лишнюю воду и, по возможности, слегка обсушить, чтобы не нарушить консистенцию теста. Вы можете дополнительно смешать их с сахаром, мукой или другими ингредиентами, чтобы избавиться от лишней влаги. Сок и воду, оставшиеся после разморозки фруктов, можно использовать для приготовления желе или компота.

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