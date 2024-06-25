Вишні чудові на смак самі по собі, але вони також є прекрасним доповненням до випічки. Потрібно лише правильно їх заморозити, щоб смакувати восени та взимку.

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Чи можна заморозити вишню з кісточками

Для заморозки використовують тільки здорові стиглі плоди вишні без плодоніжок. Однак заморожування вишні з кісточками може викликати сумніви. Теоретично це можливо, але на практиці краще так не робити. Видалити кісточки з розморожених фруктів буває досить складно через змінену консистенцію вишні.



Особлива ягода / Фото unsplash

Заморозка вишні без проблем

Для того, щоб заморозити вишню, спочатку її ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником та вийміть кісточки. Це можна зробити, скориставшись спеціальним девайсом або шпажкою. Заморожувати їх потрібно порційно, рівномірно розкладаючи плоди, наприклад, на обробній дошці.

Тільки після цього окремо заморожені фрукти можна поміщати в пакети або контейнери. Завдяки цьому рішенню заморожені вишні не будуть злипатися, і їх буде легше розкласти на порції.

Як розморозити вишню

Найкраще дати ягодам повільно розморозитися в холодильнику або при кімнатній температурі. Найкраще, коли при додаванні їх в тісто ягоди були однакової температури з іншими інгредієнтами.

Також після розморожування варто злити з них зайву воду і, по можливості, злегка обсушити, щоб не порушити консистенцію тіста. Ви можете додатково змішати їх з цукром, борошном або іншими інгредієнтами, щоб позбутися зайвої вологи. Сік і воду, що залишилися після розморожування фруктів, можна використовувати для приготування желе або компоту.

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