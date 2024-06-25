Сахар добавляет закруткам не только сладкого вкуса – он выступает консервантом, благодаря которому продукты могут долго храниться. Однако не только сахар здесь поможет. Есть другие альтернативные продукты, которые использовали наши предки.

К теме Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов

Как варить варенье без сахара

Наши бабушки готовили душистое и такое вкусное варенье, используя древние методы. Они выпаривали ягоды в печи до густоты в течение 5 – 6 часов. Сейчас таким методом можно приготовить варенье в духовке.

Для этого нужно взять чистые и сухие ягоды и растереть до состояния кашицы. Это может быть черника, клубника, земляника, малина или смородина. К ягодам добавьте мед и тщательно перемешайте. Переложите полученную смесь в кувшин или небольшую бочку, обвяжите бумагой или тканью и оставьте на хранение в холодном месте.

Особенное варенье / Фото pexels

Также можно воспользоваться еще одним вариантом. Приготовьте кашицу тем же способом. Перед тем как переложить ее в кувшин или банку, проварите смесь несколько минут вместе с медом.

Что можно добавить в варенье вместо сахара

Вместо сахара можно использовать ксилит. Это натуральный подсластитель, полученный из березовой коры. Его еще часто называют березовым сахаром.

Также можно использовать эритрит. Сокращенное название эритритола, одного из самых популярных низкокалорийных сахарозаменителей без запаха и ярко выраженного вкуса. Его производят путем сбраживания дрожжами глюкозы из растений с высоким содержанием крахмала – кукурузы, тапиоки и других.

Как хранить варенье без сахара

Очень важно, чтобы варенье, приготовленное без сахара, хранилось в тщательно вымытых и высушенных банках и в холодном месте.

Для того чтобы приготовить идеальную консервацию: как проверить качество воды.