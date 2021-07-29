Запасы на зиму: какой способ приготовления – лучший

Лето – это пора подготовки к затяжному зимнему периоду и каждая хозяйка размышляет, какой способ хранения запасов на зиму выбрать. При этом выборе следует учитывать питательность продукта, сохранения в нем витаминов и даже безопасность.

В Украине самыми популярными способами хранения сезонных продуктов на зиму является консервация, заморозка и сушка. Каждый из них имеет положительные стороны, но и замечания есть ко всем.

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Замораживание

Это один из самых простых и оптимальных способов сохранить желаемые фрукты, овощи и зелень на зиму. Благодаря замораживанию в продуктах сохраняются питательные вещества. Также для такого способа не требуется использование таких компонентов как соль или уксус. Если продукты заморозить должным образом, то в них сохранится большое количество биологически активных компонентов. Главный секрет правильной заморозки – хранить продукт в холодильнике уже полностью готовым к употреблению.

Простой способ хранения / Фото Unsplash

Консервация

Хранение консервации достигается главным образом благодаря добавлению в этот продукт большого количества соли, уксуса или ацетилсалициловой кислоты, сахара и масла. Овощи или фрукты, помещенные в закрытую банку под плотной крышкой, защищены от образования плесени или ферментации. Один из важнейших этапов консервации – стерилизация банок. Банки должны быть чистые и горячие при помещении в них овощей, варенья или компота.

Традиционный способ хранения / Фото Unsplash

Минусом такого способа запасов на зиму является то, что длительная термическая обработка (более 10-30 минут) не оставляет в зимней блюде полезным витаминам ни единого шанса. Однако есть ряд продуктов, которые после термической обработки приумножают свою нутрициологичну ценность – это помидоры и красный перец. После варки такие полезные пигменты как ликопены и каротиноиды становятся более биодоступными, чем в сырье.

Хорошими рецептами для консервации являются томатный сок, лечо, айвар или просто мякоть помидоров с перцем.

Зимние лакомство / Фото Unsplash

Сушка

Это один из самых традиционных и древних для Украины способов делать запасы на зиму. Все просто: вода испаряется и продукты прекрасно сохраняют всю зиму. Таким образом выбранный продукт можно хранить долго, также он не занимает много места. Суш следует хранить в закрытой, герметичной посуде. Самыми популярными продуктами для сушки являются грибы, травы, кожуры цитрусовых, яблока и груши, острый перец, даже морковь и другие овощи.

Просто и вкусно / Фото Unsplash