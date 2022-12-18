Карп – один из лучших вариантов, когда речь идет о запекании рыбы. Он неприхотлив в маринаде и обладает отличным вкусом, дополнить который помогут привычные приложения. Эта рыба способна стать не просто перекусом или частью праздничного стола, а главным блюдом, которое насытит многих гостей.

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Рецепт карпа с грибами и гречневой кашей

Время: 1 час

Порций: 8

Звезда праздничного стола / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • карп большой (очищенный, без головы);
  • сок одного лимона;
  • 100 грамм гречневой крупы;
  • 10 грамм сушеных грибов;
  • 500 грамм шампиньонов;
  • 2 луковицы;
  • 2 столовые ложки измельченной петрушки;
  • столовая ложка подсолнечного масла;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 200 миллилитров сливок;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу моем, обсушиваем, сбрызгиваем лимонным соком, солим и перчим.
  2. Гречку варим и отцеживаем. Грибы вымачиваем, варим 20 минут и нарезаем соломкой. Лук мелко нарезаем.
  3. Разогреваем сковороду, на сливочном масле обжариваем лук и грибы.
  4. К гречке добавляем две столовые ложки грибов и петрушку. Перемешиваем, фаршируем кашей рыбу.
  5. Оставшиеся грибы соединяем со сливками, выливаем смесь в форму для выпечки. Туда же кладем рыбу.
  6. Запекаем 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!