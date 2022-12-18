Короп – один із найкращих варіантів, коли йдеться про запікання риби. Він невибагливий у маринаді та має чудовий смак, доповнити який допоможуть звичні додатки. Ця риба здатна стати не просто перекусом чи частиною святкового столу, а головною стравою, яка наситить багатьох гостей.

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Рецепт коропа з грибами та гречаною кашею

Час: 1 година

Порцій: 8

Зірка святкового столу / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

короп великий (очищений, без голови);

сік одного лимона;

100 грамів гречаної крупи;

10 грамів сушених грибів;

500 грамів печериць;

2 цибулини;

2 столові ложки подрібненої петрушки;

столова ложка соняшникової олії;

2 столові ложки вершкового масла;

200 мілілітрів вершків;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу миємо, обсушуємо, збризкуємо лимонним соком, солимо та перчимо. Гречку варимо та відціджуємо. Гриби вимочуємо, варимо 20 хвилин та нарізаємо соломкою. Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо пательню, на вершковому маслі обсмажуємо цибулю та гриби. До гречки додаємо дві столові ложки грибів та петрушку. Перемішуємо, фаршируємо кашею рибу. Гриби, які залишилися, з'єднуємо з вершками, виливаємо суміш у форму для випікання. Туди ж кладемо рибу. Запікаємо 40 хвилин при 180 градусах.

Смачного!