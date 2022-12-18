Короп – один із найкращих варіантів, коли йдеться про запікання риби. Він невибагливий у маринаді та має чудовий смак, доповнити який допоможуть звичні додатки. Ця риба здатна стати не просто перекусом чи частиною святкового столу, а головною стравою, яка наситить багатьох гостей.
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Рецепт коропа з грибами та гречаною кашею
Час: 1 година
Порцій: 8
Зірка святкового столу / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- короп великий (очищений, без голови);
- сік одного лимона;
- 100 грамів гречаної крупи;
- 10 грамів сушених грибів;
- 500 грамів печериць;
- 2 цибулини;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки;
- столова ложка соняшникової олії;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 200 мілілітрів вершків;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Рибу миємо, обсушуємо, збризкуємо лимонним соком, солимо та перчимо.
- Гречку варимо та відціджуємо. Гриби вимочуємо, варимо 20 хвилин та нарізаємо соломкою. Цибулю дрібно нарізаємо.
- Розігріваємо пательню, на вершковому маслі обсмажуємо цибулю та гриби.
- До гречки додаємо дві столові ложки грибів та петрушку. Перемішуємо, фаршируємо кашею рибу.
- Гриби, які залишилися, з'єднуємо з вершками, виливаємо суміш у форму для випікання. Туди ж кладемо рибу.
- Запікаємо 40 хвилин при 180 градусах.
Смачного!